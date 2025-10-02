https://noticiaslatam.lat/20251002/mexico-presenta-estrategia-para-disminuir-inundaciones-en-la-capital-1167076677.html

México presenta estrategia para disminuir inundaciones en la capital

México presenta estrategia para disminuir inundaciones en la capital

Sputnik Mundo

El Gobierno del país latinoamericano prepara un proyecto para disminuir las inundaciones en el Valle de México, las cuales, en esta temporada, han provocado... 02.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-02T12:45+0000

2025-10-02T12:45+0000

2025-10-02T12:45+0000

américa latina

méxico

clara brugada

claudia sheinbaum

estado de méxico

ciudad de méxico (cdmx)

comisión nacional del agua (méxico)

medioambiente

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/01/1167077456_0:97:2730:1633_1920x0_80_0_0_7cbe9669213bffcbd4ae9b7243c9cc12.jpg

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, detalló que, por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y en coordinación con los gobiernos capitalino y mexiquense, se prepara un plan para atender los problemas estructurales de drenaje en la zona, que no permiten atender el nivel de lluvias atípicas que se han registrado.De acuerdo con Morales López, tienen detectado que, en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, donde se sufrieron las mayores afectaciones por las lluvias atípicas del 27 de septiembre, el colector Vicente Villada tiene un colapso parcial lo que impide que desaloje el agua hacia el drenaje Xochiaca.Sobre las inundaciones del 27 de septiembre, Efraín Morales indicó que se desplegó un equipo de 1.534 personas con 38 equipos especializados (como vectores, bombas de gran capacidad, retroexcavadoras) y 20 camiones cisterna para desalojar el agua y limpiar las zonas afectadas.Más de 3.000 casas afectadasDurante la misma conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que las zonas más afectadas fueron los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl y la Paz, así como las alcaldías capitalinas de Tláhuac e Iztapalapa.En total, se reportaron más de 3.521 viviendas afectadas en lugares como Ejército de Oriente, zona Peñón, Vicente Guerrero, el pueblo de Santa María Aztahuacán, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, La Colmena, el Barrio de San José, La Conchita y La Nopalera.Según la mandataria local, las problemáticas reportadas fueron inundaciones de entre 15 centímetros y hasta de 1,50 metros, sobre todo en la zona oriente de la ciudad, en Iztapalapa, debido a los hundimientos diferenciales.Los cálculos oficiales señalan que la lluvia que cayó en septiembre superó en 82% el promedio histórico registrado de 135 milímetros, al llegar a los 246 milímetros.Brugada indicó que, entre su Gobierno y el federal, se destinarán 100 millones de pesos (5,55 millones de dólares) para entregar directamente a los hogares afectados y, de esta manera, puedan recuperar parte de los objetos dañados en la precipitación.Aunado a ello, la mandataria capitalina indicó que continúan las labores en al menos 50 obras, con un presupuesto de 4.364 millones de pesos (alrededor de 237,4 millones de dólares), para evitar que distintas partes de la ciudad se sigan inundando.

https://noticiaslatam.lat/20250928/1166976229.html

https://noticiaslatam.lat/20250930/1167023475.html

méxico

estado de méxico

ciudad de méxico (cdmx)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, clara brugada, claudia sheinbaum, estado de méxico, ciudad de méxico (cdmx), comisión nacional del agua (méxico), medioambiente