Rusia saluda la aprobación por Caracas del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con Moscú

Rusia saluda la aprobación por Caracas del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con Moscú

La mayoría de la Asamblea Nacional venezolana en haber ratificado el Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con Rusia ha vuelto a demostrar la solidez... 01.10.2025, Sputnik Mundo

"Un amplio respaldo al Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con Rusia recibido en el Parlamento venezolano refleja que el cuerpo legislativo [de la nación caribeña] comprende perfectamente la trascendencia y la importancia de la relación con nuestro país", manifestó el diplomático entrevistado en la presente edición del foro internacional 'Rusia e Iberoamérica en un mundo turbulento', que se desarrolla por estos días en San Petersburgo. Agregó que "obviamente, lo saludamos y estoy convencido de que pronto concluiremos la ratificación del documento por nuestra parte".Unas relaciones especialesEl viceministro ruso de Exteriores subrayó que este nuevo paso se da en medio de "las acciones agresivas de Washington, que pretende presionar a Venezuela bajo un pretexto falso". Asimismo, enfatizó que la ratificación del documento por la Asamblea Nacional venezolana marca "una calidad absolutamente única de las relaciones" entre ambos países.Rusia denuncia la intención de EEUU de expulsarla de LatinoaméricaSegún Riabkov, "ha habido, hay y habrá" intentos estadounidenses de limitar y obstaculizar la cooperación de Rusia con sus socios latinoamericanos y caribeños. Añadió que el propósito de Washington de reinstalar la Doctrina Monroe en el hemisferio occidental es una "práctica neoimperial" que constituye "un eco del pasado" y no debe tener cabida en el emergente mundo multipolar. En contraste, subrayó que Rusia no divide a los países "en los suyos y los ajenos", sino que está dispuesta a desarrollar las relaciones con todos los socios interesados en ello, "independientemente de su afiliación partidaria o del color del Gobierno".

