https://noticiaslatam.lat/20251001/rusia-saluda-la-aprobacion-por-caracas-del-tratado-de-asociacion-estrategica-y-cooperacion-con-1167064848.html
Rusia saluda la aprobación por Caracas del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con Moscú
Sputnik Mundo
Rusia saluda la aprobación por Caracas del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con Moscú

14:01 GMT 01.10.2025
Exclusiva
La mayoría de la Asamblea Nacional venezolana en haber ratificado el Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con Rusia ha vuelto a demostrar la solidez de las relaciones entre Moscú y Caracas, manifestó en una exclusiva con Sputnik el vicecanciller ruso Serguéi Riabkov.
"Un amplio respaldo al Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con Rusia recibido en el Parlamento venezolano refleja que el cuerpo legislativo [de la nación caribeña] comprende perfectamente la trascendencia y la importancia de la relación con nuestro país", manifestó el diplomático entrevistado en la presente edición del foro internacional 'Rusia e Iberoamérica en un mundo turbulento', que se desarrolla por estos días en San Petersburgo.
Agregó que "obviamente, lo saludamos y estoy convencido de que pronto concluiremos la ratificación del documento por nuestra parte".

Unas relaciones especiales

El viceministro ruso de Exteriores subrayó que este nuevo paso se da en medio de "las acciones agresivas de Washington, que pretende presionar a Venezuela bajo un pretexto falso".
Asimismo, enfatizó que la ratificación del documento por la Asamblea Nacional venezolana marca "una calidad absolutamente única de las relaciones" entre ambos países.

Rusia denuncia la intención de EEUU de expulsarla de Latinoamérica

Según Riabkov, "ha habido, hay y habrá" intentos estadounidenses de limitar y obstaculizar la cooperación de Rusia con sus socios latinoamericanos y caribeños.

"Pero estamos convencidos de que los políticos que encabezan la mayoría de los Gobiernos [de la región], así como quienes forman parte de los círculos de toma de decisiones políticas en estos países poseen la madurez y la experiencia necesarias para discernir lo qué corresponde a los verdaderos intereses de los Estados donde viven y a los que representan internacionalmente", aseveró.

Añadió que el propósito de Washington de reinstalar la Doctrina Monroe en el hemisferio occidental es una "práctica neoimperial" que constituye "un eco del pasado" y no debe tener cabida en el emergente mundo multipolar.
En contraste, subrayó que Rusia no divide a los países "en los suyos y los ajenos", sino que está dispuesta a desarrollar las relaciones con todos los socios interesados en ello, "independientemente de su afiliación partidaria o del color del Gobierno".
