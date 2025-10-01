https://noticiaslatam.lat/20251001/romper-el-monopolio-de-occidente-las-propuestas-de-rusia-para-resolver-la-crisis-de-la-onu-1167065325.html

Romper el monopolio de Occidente: las propuestas de Rusia para resolver la crisis de la ONU

Romper el monopolio de Occidente: las propuestas de Rusia para resolver la crisis de la ONU

Tras la caída de la URSS en 1991, Occidente ha casi monopolizado los institutos de gobernanza de la ONU, lo que ha sumido a la organización en una crisis de... 01.10.2025, Sputnik Mundo

de moscú a la habana

En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre cómo Rusia propone resolver esta crisis y por qué tardan tanto los países Occidentales en reconocer a Palestina.

