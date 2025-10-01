https://noticiaslatam.lat/20251001/romper-el-monopolio-de-occidente-las-propuestas-de-rusia-para-resolver-la-crisis-de-la-onu-1167065325.html
Romper el monopolio de Occidente: las propuestas de Rusia para resolver la crisis de la ONU
Romper el monopolio de Occidente: las propuestas de Rusia para resolver la crisis de la ONU
Sputnik Mundo
Tras la caída de la URSS en 1991, Occidente ha casi monopolizado los institutos de gobernanza de la ONU, lo que ha sumido a la organización en una crisis de... 01.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-01T15:00+0000
2025-10-01T15:00+0000
2025-10-01T15:00+0000
de moscú a la habana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/01/1167066699_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1f902b2de6e486175ab7c50472cfe076.jpg
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre cómo Rusia propone resolver esta crisis y por qué tardan tanto los países Occidentales en reconocer a Palestina.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/01/1167066699_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_fa141308c426d2547362a05acf7f9d62.jpg
Romper el monopolio de Occidente: las propuestas de Rusia para resolver la crisis de la ONU
Sputnik Mundo
Romper el monopolio de Occidente: las propuestas de Rusia para resolver la crisis de la ONU
2025-10-01T15:00+0000
true
PT31M11S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
Romper el monopolio de Occidente: las propuestas de Rusia para resolver la crisis de la ONU
Tras la caída de la URSS en 1991, Occidente ha casi monopolizado los institutos de gobernanza de la ONU, lo que ha sumido a la organización en una crisis de poder.
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre cómo Rusia propone resolver esta crisis y por qué tardan tanto los países Occidentales en reconocer a Palestina.