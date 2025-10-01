Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
De Moscú a La Habana
'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
https://noticiaslatam.lat/20251001/romper-el-monopolio-de-occidente-las-propuestas-de-rusia-para-resolver-la-crisis-de-la-onu-1167065325.html
Romper el monopolio de Occidente: las propuestas de Rusia para resolver la crisis de la ONU
Romper el monopolio de Occidente: las propuestas de Rusia para resolver la crisis de la ONU
Sputnik Mundo
Tras la caída de la URSS en 1991, Occidente ha casi monopolizado los institutos de gobernanza de la ONU, lo que ha sumido a la organización en una crisis de... 01.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-01T15:00+0000
2025-10-01T15:00+0000
de moscú a la habana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/01/1167066699_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1f902b2de6e486175ab7c50472cfe076.jpg
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre cómo Rusia propone resolver esta crisis y por qué tardan tanto los países Occidentales en reconocer a Palestina.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Romper el monopolio de Occidente: las propuestas de Rusia para resolver la crisis de la ONU
Sputnik Mundo
Romper el monopolio de Occidente: las propuestas de Rusia para resolver la crisis de la ONU
2025-10-01T15:00+0000
true
PT31M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/01/1167066699_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_fa141308c426d2547362a05acf7f9d62.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Romper el monopolio de Occidente: las propuestas de Rusia para resolver la crisis de la ONU

15:00 GMT 01.10.2025
© Sputnik
Síguenos en
Tras la caída de la URSS en 1991, Occidente ha casi monopolizado los institutos de gobernanza de la ONU, lo que ha sumido a la organización en una crisis de poder.
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan sobre cómo Rusia propone resolver esta crisis y por qué tardan tanto los países Occidentales en reconocer a Palestina.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала