Fuerzas rusas liberan otro asentamiento y abaten casi 1.500 soldados ucranianos en un día

01.10.2025

En cuanto a las bajas militares ucranianas diarias, su mayor número fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, más de 480 militares abatidos.Se suman a estas pérdidas más de 220 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, hasta 315 en la de la agrupación Este, hasta 145 en la del grupo Norte, hasta 305 en la del grupo Sur y alrededor de 30 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Asimismo, Rusia asestó golpes contra instalaciones energéticas que garantizaban el funcionamiento de empresas militares de Ucrania, un taller de producción de lanchas de desembarco, un lugar de lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 134 zonas.Las pérdidas de material bélico del lado ucraniano en el último día incluyen un carro de combate, nueve vehículos blindados, al igual que una estación de radar AN/TPQ-50 de fabricación estadounidense.La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 97 aeronaves no tripuladas, durante las últimas 24 horas, agregan desde la Defensa rusa.

