Fuerzas rusas liberan otro asentamiento y abaten casi 1.500 soldados ucranianos en un día
En cuanto a las bajas militares ucranianas diarias, su mayor número fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, más de 480 militares abatidos.Se suman a estas pérdidas más de 220 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, hasta 315 en la de la agrupación Este, hasta 145 en la del grupo Norte, hasta 305 en la del grupo Sur y alrededor de 30 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Asimismo, Rusia asestó golpes contra instalaciones energéticas que garantizaban el funcionamiento de empresas militares de Ucrania, un taller de producción de lanchas de desembarco, un lugar de lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 134 zonas.Las pérdidas de material bélico del lado ucraniano en el último día incluyen un carro de combate, nueve vehículos blindados, al igual que una estación de radar AN/TPQ-50 de fabricación estadounidense.La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 97 aeronaves no tripuladas, durante las últimas 24 horas, agregan desde la Defensa rusa.
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Verbóvoye, en la región de Dnepropetrovsk, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, en la última jornada de combates, Ucrania perdió unos 1.495 soldados, precisan desde la entidad castrense.
"Las unidades del grupo de tropas Este continuaron avanzando en la profundidad de las líneas defensivas del enemigo y liberaron la localidad de Verbóvoye, en la región de Dnepropetrovsk", señala el comunicado.
En cuanto a las bajas militares ucranianas diarias, su mayor número fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, más de 480 militares abatidos.
Se suman a estas pérdidas más de 220 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, hasta 315 en la de la agrupación Este, hasta 145 en la del grupo Norte, hasta 305 en la del grupo Sur y alrededor de 30 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
Asimismo, Rusia asestó golpes contra instalaciones energéticas que garantizaban el funcionamiento de empresas militares de Ucrania, un taller de producción de lanchas de desembarco, un lugar de lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 134 zonas.
Las pérdidas de material bélico del lado ucraniano en el último día incluyen un carro de combate, nueve vehículos blindados, al igual que una estación de radar AN/TPQ-50 de fabricación estadounidense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 97 aeronaves no tripuladas, durante las últimas 24 horas, agregan desde la Defensa rusa.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 87.502 drones, 631 sistemas de misiles antiaéreos, 25.314 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.592 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.095 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 43.010 vehículos militares especiales.
