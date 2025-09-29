Transportistas mexicanos tomarán cursos de inglés para obtener la visa estadounidense

El presidente de la asociación, Pedro Felipe Lozano Martínez, explicó que los más de 10.000 conductores afiliados tomarán un curso para cumplir el requisito de tener un nivel del 80% en compresión de inglés que pide el consulado estadounidense para otorgar las visas.Parte del curso será impartido con base en la experiencia de conductores que han hecho el examen y que no lograron obtener el documento.Respecto al tiempo que les tomará a los transportistas realizar el curso (con duración de ocho semanas), el presidente de la asociación de conductores afirmó que lo podrán hacer durante los tiempos de espera inherentes a su labor."Si algo tienen nuestros choferes es tiempo de espera, y ahí pueden estudiar. Estamos seguros de que este esfuerzo marcará la diferencia", detalló.
La Asociación de Transportistas de Carga de Nuevo Laredo, en Tamaulipas (norte de México), informó que los transportistas de su organización tomarán un curso de inglés para mejorar los niveles de aprobación de visas.
El presidente de la asociación, Pedro Felipe Lozano Martínez, explicó que los más de 10.000 conductores afiliados tomarán un curso para cumplir el requisito de tener un nivel del 80% en compresión de inglés que pide el consulado estadounidense para otorgar las visas.
Parte del curso será impartido con base en la experiencia de conductores que han hecho el examen y que no lograron obtener el documento.
"El contenido incluye práctica con señales de tránsito en inglés y simulaciones de preguntas frecuentes que realizan los vicecónsules durante el trámite. Queremos que nuestros operadores sepan a qué se van a enfrentar y tengan mayor seguridad al momento de responder", declaró Lozano Martínez en una entrevista para el diario mexicano La Jornada.
Respecto al tiempo que les tomará a los transportistas realizar el curso (con duración de ocho semanas), el presidente de la asociación de conductores afirmó que lo podrán hacer durante los tiempos de espera inherentes a su labor.
"Si algo tienen nuestros choferes es tiempo de espera, y ahí pueden estudiar. Estamos seguros de que este esfuerzo marcará la diferencia", detalló.
