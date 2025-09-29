Mundo
EN VIVO: Arranca la jornada final del debate general del 80.º período de sesiones de la ONU
Los votantes de Transnistria enfrentaron obstáculos en las elecciones de Moldavia, según observadores
A pesar de los numerosos informes sobre irregularidades en las elecciones parlamentarias en Moldavia, la misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) las calificó de "competitivas" en su declaración. El documento también señaló que algunas decisiones de la Comisión Electoral Central de Moldavia cuestionan su imparcialidad.El 28 de septiembre, Moldavia eligió a su nuevo Parlamento para los próximos cuatro años.Completado al 99,91% el escrutinio de las elecciones legislativas en Moldavia, el gobernante Partido de Acción y Solidaridad (PAS, proeuropeo) logra el 50,16% de los apoyos y retiene la mayoría, si bien ha cedido nueve escaños a la oposición. Le siguen el Bloque Electoral Patriótico (BEP, prorruso), con el 24,19% de los votos; el bloque Alternativa, con el 7,97%; Nuestro Partido, con el 6,20%; y Democracia en Casa, con el 5,62%. La participación electoral fue del 52,21%.Al igual que en las presidenciales de 2024, el oficialismo se impuso gracias al voto de los moldavos residentes en países de la Unión Europea. A este resultado contribuyó en gran medida la decisión de Chisináu de reducir a un mínimo los colegios electorales en la autoproclamada república de Transnistria e instalar apenas dos centros de votación para casi medio millón de moldavos que residen en Rusia.El expresidente Igor Dodon, líder del Partido de los Socialistas de la República de Moldavia (PSRM) que forma parte del BEP, sostiene que los resultados de la votación en el extranjero han sido manipulados. Dodon hace hincapié en que la oposición ha ganado los comicios dentro de Moldavia y llama a reivindicar esa victoria en una movilización pacífica convocada para este 29 de septiembre en el centro de Chisináu.
12:43 GMT 29.09.2025
Los votantes de Transnistria se enfrentaron a obstáculos durante las elecciones moldavas, lo que les impidió votar, reconocieron los observadores de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
A pesar de los numerosos informes sobre irregularidades en las elecciones parlamentarias en Moldavia, la misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) las calificó de "competitivas" en su declaración.
El documento también señaló que algunas decisiones de la Comisión Electoral Central de Moldavia cuestionan su imparcialidad.
El 28 de septiembre, Moldavia eligió a su nuevo Parlamento para los próximos cuatro años.
Completado al 99,91% el escrutinio de las elecciones legislativas en Moldavia, el gobernante Partido de Acción y Solidaridad (PAS, proeuropeo) logra el 50,16% de los apoyos y retiene la mayoría, si bien ha cedido nueve escaños a la oposición. Le siguen el Bloque Electoral Patriótico (BEP, prorruso), con el 24,19% de los votos; el bloque Alternativa, con el 7,97%; Nuestro Partido, con el 6,20%; y Democracia en Casa, con el 5,62%. La participación electoral fue del 52,21%.
Al igual que en las presidenciales de 2024, el oficialismo se impuso gracias al voto de los moldavos residentes en países de la Unión Europea. A este resultado contribuyó en gran medida la decisión de Chisináu de reducir a un mínimo los colegios electorales en la autoproclamada república de Transnistria e instalar apenas dos centros de votación para casi medio millón de moldavos que residen en Rusia.
El expresidente Igor Dodon, líder del Partido de los Socialistas de la República de Moldavia (PSRM) que forma parte del BEP, sostiene que los resultados de la votación en el extranjero han sido manipulados. Dodon hace hincapié en que la oposición ha ganado los comicios dentro de Moldavia y llama a reivindicar esa victoria en una movilización pacífica convocada para este 29 de septiembre en el centro de Chisináu.
