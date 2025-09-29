https://noticiaslatam.lat/20250929/el-precio-del-platino-supera-los-1600-dolares-estableciendo-un-record-1166990036.html
El precio del platino supera los 1.600 dólares, estableciendo un récord
El precio del platino supera los 1.600 dólares, estableciendo un récord
El precio del platino subió un 2%, sobrepasando los 1.650 dólares por la onza troy, lo que ocurre por primera vez desde febrero de 2013, destacan los... 29.09.2025, Sputnik Mundo
A las 07:44 GMT los futuros del metal para octubre subieron un 1,83% a 1.610,90 dólares la onza troy desde su cierre anterior.El precio de los futuros de enero del platino, correspondiente al grueso de los contratos, subió 2,07%, hasta los 1.636,7 dólares por la onza troy, mientras que unos minutos antes registraba incluso 1.650 dólares, por primera vez desde el 21 de febrero de 2013.La subida del precio del platino se debe al aumento de la demanda por parte de los joyeros y los inversionistas, los que dirigen sus miradas a este metal tras un brusco crecimiento del precio del oro, subrayan expertos.
A las 07:44 GMT los futuros del metal para octubre subieron un 1,83% a 1.610,90 dólares la onza troy desde su cierre anterior.
El precio de los futuros de enero del platino, correspondiente al grueso de los contratos, subió 2,07%, hasta los 1.636,7 dólares por la onza troy, mientras que unos minutos antes registraba incluso 1.650 dólares, por primera vez desde el 21 de febrero de 2013.
La subida del precio del platino se debe al aumento de la demanda por parte de los joyeros y los inversionistas, los que dirigen sus miradas a este metal tras un brusco crecimiento del precio del oro, subrayan expertos.
