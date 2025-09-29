Mundo
EN VIVO: Arranca la jornada final del debate general del 80.º período de sesiones de la ONU
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20250929/el-precio-del-platino-supera-los-1600-dolares-estableciendo-un-record-1166990036.html
El precio del platino supera los 1.600 dólares, estableciendo un récord
El precio del platino supera los 1.600 dólares, estableciendo un récord
Sputnik Mundo
El precio del platino subió un 2%, sobrepasando los 1.650 dólares por la onza troy, lo que ocurre por primera vez desde febrero de 2013, destacan los... 29.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-29T11:09+0000
2025-09-29T11:09+0000
economía
📈 mercados y finanzas
platino
récord
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/1d/1166991283_0:119:3221:1931_1920x0_80_0_0_00f6522692ea1b402b291bac02422a82.jpg
A las 07:44 GMT los futuros del metal para octubre subieron un 1,83% a 1.610,90 dólares la onza troy desde su cierre anterior.El precio de los futuros de enero del platino, correspondiente al grueso de los contratos, subió 2,07%, hasta los 1.636,7 dólares por la onza troy, mientras que unos minutos antes registraba incluso 1.650 dólares, por primera vez desde el 21 de febrero de 2013.La subida del precio del platino se debe al aumento de la demanda por parte de los joyeros y los inversionistas, los que dirigen sus miradas a este metal tras un brusco crecimiento del precio del oro, subrayan expertos.
https://noticiaslatam.lat/20250918/1166602971.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/1d/1166991283_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_168a7cac82ac490732b88ef58b1b948d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
📈 mercados y finanzas, platino, récord
📈 mercados y finanzas, platino, récord

El precio del platino supera los 1.600 dólares, estableciendo un récord

11:09 GMT 29.09.2025
© Sputnik / Ilya Naymushin / Acceder al contenido multimediaMarcado de un lingote de platino con una pureza del 99,99 %
Marcado de un lingote de platino con una pureza del 99,99 % - Sputnik Mundo, 1920, 29.09.2025
© Sputnik / Ilya Naymushin
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
El precio del platino subió un 2%, sobrepasando los 1.650 dólares por la onza troy, lo que ocurre por primera vez desde febrero de 2013, destacan los resultados de las licitaciones.
A las 07:44 GMT los futuros del metal para octubre subieron un 1,83% a 1.610,90 dólares la onza troy desde su cierre anterior.
El precio de los futuros de enero del platino, correspondiente al grueso de los contratos, subió 2,07%, hasta los 1.636,7 dólares por la onza troy, mientras que unos minutos antes registraba incluso 1.650 dólares, por primera vez desde el 21 de febrero de 2013.
La subida del precio del platino se debe al aumento de la demanda por parte de los joyeros y los inversionistas, los que dirigen sus miradas a este metal tras un brusco crecimiento del precio del oro, subrayan expertos.
🪙 México es el 'Rey del Oro' en América Latina, ¿pero dónde están sus reservas? (Parte 1) - Sputnik Mundo, 1920, 18.09.2025
Economía
México es el 'Rey del Oro' en América Latina, ¿pero dónde están sus reservas?
18 de septiembre, 06:15 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала