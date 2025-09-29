https://noticiaslatam.lat/20250929/arranca-la-jornada-final-del-debate-general-del-80-periodo-de-sesiones-de-la-onu-1166987152.html
Arranca la jornada final del debate general del 80.º período de sesiones de la ONU
Arranca la jornada final del debate general del 80.º período de sesiones de la ONU
Sputnik Mundo
En un contexto de crisis y conflictos globales sin precedentes, concluye el debate de la Asamblea General de la ONU en el año de su 80.º aniversario.
En la jornada de clausura intervendrán la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, y el viceministro de Exteriores de Corea del Norte, Kim Son Gyong, entre otros.
Arranca la jornada final del debate general del 80.º período de sesiones de la ONU
En un contexto de crisis y conflictos globales sin precedentes, concluye el debate de la Asamblea General de la ONU en el año de su 80.º aniversario. Hoy, los líderes de los países discutirán cuestiones mundiales clave.
En la jornada de clausura intervendrán la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, y el viceministro de Exteriores de Corea del Norte, Kim Son Gyong, entre otros.
