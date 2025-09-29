https://noticiaslatam.lat/20250929/arranca-la-jornada-final-del-debate-general-del-80-periodo-de-sesiones-de-la-onu-1166987152.html

Arranca la jornada final del debate general del 80.º período de sesiones de la ONU

En un contexto de crisis y conflictos globales sin precedentes, concluye el debate de la Asamblea General de la ONU en el año de su 80.º aniversario.

En la jornada de clausura intervendrán la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, y el viceministro de Exteriores de Corea del Norte, Kim Son Gyong, entre otros.

