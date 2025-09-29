Mundo
EN VIVO: Arranca la jornada final del debate general del 80.º período de sesiones de la ONU
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250929/arranca-la-jornada-final-del-debate-general-del-80-periodo-de-sesiones-de-la-onu-1166987152.html
Arranca la jornada final del debate general del 80.º período de sesiones de la ONU
Arranca la jornada final del debate general del 80.º período de sesiones de la ONU
Sputnik Mundo
En un contexto de crisis y conflictos globales sin precedentes, concluye el debate de la Asamblea General de la ONU en el año de su 80.º aniversario. Hoy, los... 29.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-29T13:06+0000
2025-09-29T13:06+0000
internacional
onu
asamblea general de la onu
nueva york
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/1d/1166986959_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_7090026eb22ed7756bc5e182b56dea54.jpg
En la jornada de clausura intervendrán la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, y el viceministro de Exteriores de Corea del Norte, Kim Son Gyong, entre otros.
nueva york
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/1d/1166986959_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_c31c8fe5012848eeb0043fe00203393e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
onu, asamblea general de la onu, nueva york
onu, asamblea general de la onu, nueva york

Arranca la jornada final del debate general del 80.º período de sesiones de la ONU

13:06 GMT 29.09.2025
© Sputnik / Acceder al contenido multimediaAsamblea General de la ONU
Asamblea General de la ONU - Sputnik Mundo, 1920, 29.09.2025
© Sputnik
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
En un contexto de crisis y conflictos globales sin precedentes, concluye el debate de la Asamblea General de la ONU en el año de su 80.º aniversario. Hoy, los líderes de los países discutirán cuestiones mundiales clave.
En la jornada de clausura intervendrán la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, y el viceministro de Exteriores de Corea del Norte, Kim Son Gyong, entre otros.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала