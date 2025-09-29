https://noticiaslatam.lat/20250929/a-cientos-de-miles-de-moldavos-se-les-nego-la-oportunidad-de-votar-en-rusia-denuncian-desde-el-1166989098.html

A cientos de miles de moldavos se les negó la oportunidad de votar en Rusia, denuncian desde el Kremlin

A cientos de miles de moldavos se les negó la oportunidad de votar en Rusia, denuncian desde el Kremlin

Sputnik Mundo

Moscú observa que cientos de miles de moldavos se vieron privados de la oportunidad de votar en Rusia, señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov... 29.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-29T09:34+0000

2025-09-29T09:34+0000

2025-09-29T09:43+0000

internacional

moldavia

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/1d/1166988905_0:150:3108:1898_1920x0_80_0_0_af1290181798121571c213a62a68187c.jpg

En cuanto a estos comicios, se podrá realizar una evaluación posterior, una vez que las propias fuerzas políticas locales las hayan evaluado, añadió. En sus palabras, las actuales autoridades moldavas están descartando de hecho el diálogo con Rusia, lo que impide discutir una solución en Transnistria.El 28 de septiembre, Moldavia eligió a su nuevo Parlamento para los próximos cuatro años. Completado al 99,91% el escrutinio de las elecciones legislativas en Moldavia, el gobernante Partido de Acción y Solidaridad (PAS, proeuropeo) logra el 50,16% de los apoyos y retiene la mayoría, si bien ha cedido nueve escaños a la oposición. Le siguen el Bloque Electoral Patriótico (BEP, prorruso), con el 24,19% de los votos; el bloque Alternativa, con el 7,97%; Nuestro Partido, con el 6,20%; y Democracia en Casa, con el 5,62%. La participación electoral fue del 52,21%.Al igual que en las presidenciales de 2024, el oficialismo se impuso gracias al voto de los moldavos residentes en países de la Unión Europea. A este resultado contribuyó en gran medida la decisión de Chisináu de reducir a un mínimo los colegios electorales en la autoproclamada república de Transnistria e instalar apenas dos centros de votación para casi medio millón de moldavos que residen en Rusia.El expresidente Igor Dodon, líder del Partido de los Socialistas de la República de Moldavia (PSRM) que forma parte del BEP, sostiene que los resultados de la votación en el extranjero han sido manipulados. Dodon hace hincapié en que la oposición ha ganado los comicios dentro de Moldavia y llama a reivindicar esa victoria en una movilización pacífica convocada para este 29 de septiembre en el centro de Chisináu.

https://noticiaslatam.lat/20250929/lo-mas-importante-de-las-elecciones-en-moldavia-hasta-el-momento-1166987642.html

moldavia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

moldavia, 🌍 europa