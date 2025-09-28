https://noticiaslatam.lat/20250928/mexico-registro-en-agosto-un-aumento-del-74-interanual-en-las-exportaciones-1166961759.html

México registró en agosto un aumento del 7,4% interanual en las exportaciones

México registró en agosto un aumento del 7,4% interanual en las exportaciones

Las salidas de bienes de México representaron un valor de 55.718 millones de dólares, con lo que el acumulado desde enero llegó a los $425.154 millones, según... 28.09.2025, Sputnik Mundo

Pese a ello, el saldo de la balanza comercial en dicho mes reportó un déficit de 1.944 millones de dólares, pues las importaciones totales sumaron $57.662 millones, que aun así tuvieron una caída del 0,2% con respecto a 2024.Por rubro, las exportaciones de productos automotrices mexicanos descendieron un 1,2%, mientras que las agropecuarias lo hicieron un 14,3%.De acuerdo con un análisis de Grupo Monex, el sector exportador mexicano "ha mostrado una notable resiliencia" en lo que va del 2025, impulsado por el menor comercio entre EEUU y China que lo ha posicionado mejor en las importaciones del país norteamericano."Esto ha sido posible, en parte, porque los aranceles que ha impuesto EUA a México no se han materializado por completo, dado que la tasa arancelaria efectiva promedio que pagan los exportadores mexicanos es de 4,71%", ahonda el análisis.

