México registró en agosto un aumento del 7,4% interanual en las exportaciones

Pese a ello, el saldo de la balanza comercial en dicho mes reportó un déficit de 1.944 millones de dólares, pues las importaciones totales sumaron $57.662 millones, que aun así tuvieron una caída del 0,2% con respecto a 2024.Por rubro, las exportaciones de productos automotrices mexicanos descendieron un 1,2%, mientras que las agropecuarias lo hicieron un 14,3%.De acuerdo con un análisis de Grupo Monex, el sector exportador mexicano "ha mostrado una notable resiliencia" en lo que va del 2025, impulsado por el menor comercio entre EEUU y China que lo ha posicionado mejor en las importaciones del país norteamericano."Esto ha sido posible, en parte, porque los aranceles que ha impuesto EUA a México no se han materializado por completo, dado que la tasa arancelaria efectiva promedio que pagan los exportadores mexicanos es de 4,71%", ahonda el análisis.
Las salidas de bienes de México representaron un valor de 55.718 millones de dólares, con lo que el acumulado desde enero llegó a los $425.154 millones, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Pese a ello, el saldo de la balanza comercial en dicho mes reportó un déficit de 1.944 millones de dólares, pues las importaciones totales sumaron $57.662 millones, que aun así tuvieron una caída del 0,2% con respecto a 2024.
"La ampliación del déficit comercial, entre julio y agosto, se originó de una reducción en el superávit de la balanza de productos no petroleros —que pasó de 2.125 mdd, en julio, a 293 mdd, en agosto— y de un mayor déficit de la balanza de productos petroleros —que pasó de 2.141 mdd a 2.237 mdd, en esa misma comparación—", informó mediante un comunicado el Inegi.
Por rubro, las exportaciones de productos automotrices mexicanos descendieron un 1,2%, mientras que las agropecuarias lo hicieron un 14,3%.
De acuerdo con un análisis de Grupo Monex, el sector exportador mexicano "ha mostrado una notable resiliencia" en lo que va del 2025, impulsado por el menor comercio entre EEUU y China que lo ha posicionado mejor en las importaciones del país norteamericano.
"Esto ha sido posible, en parte, porque los aranceles que ha impuesto EUA a México no se han materializado por completo, dado que la tasa arancelaria efectiva promedio que pagan los exportadores mexicanos es de 4,71%", ahonda el análisis.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).