https://noticiaslatam.lat/20250928/intervision-2025-en-moscu-pinguinos-rehabilitados-y-una-torre-humana-en-espana-en-las-fotos-de-la-1166906683.html

Intervisión 2025 en Moscú, pingüinos rehabilitados y una torre humana en España, en las fotos de la semana

Intervisión 2025 en Moscú, pingüinos rehabilitados y una torre humana en España, en las fotos de la semana

Sputnik Mundo

Una semana más termina y eso significa que ha llegado el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. Festividades populares en... 28.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-28T09:00+0000

2025-09-28T09:00+0000

2025-09-28T09:00+0000

multimedia

📷 fotos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/1a/1166906853_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad0ce03f28b46dad69708e124c27e52d.jpg

Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

фото, 📷 fotos