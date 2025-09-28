Intervisión 2025 en Moscú, pingüinos rehabilitados y una torre humana en España, en las fotos de la semana
Las modelos lucen diseños de De La Cierva y Nicolas durante el desfile de la marca en la Semana de la Moda de Madrid.
Un árbol arrancado de raíz como consecuencia del supertifón Ragasa en China.
El Concurso Internacional de Música Intervisión 2025 se celebró el 20 de septiembre en Moscú.
En la foto: el ganador del concurso, el vietnamita Duc Phuc.
Enfrentamientos entre manifestantes y la Policía durante una protesta contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, en la ciudad italiana de Milán.
Desfile militar en la capital de Serbia, Belgrado.
Donald Trump abraza a Erika, la viuda del asesinado activista estadounidense Charlie Kirk.
La Policía detiene a un manifestante contra la corrupción en la capital filipina, Manila.
Personas construyen una torre humana, conocida como castell, durante la celebración de La Merce en Barcelona.
La ganadora del concurso de belleza Miss International Queen 2025, Midori Monet, de Estados Unidos.
El módulo de descenso Bion-M n.º 2 a su regreso del espacio. A bordo del módulo viajaban 75 ratones, alrededor de 1.500 moscas, cultivos celulares, plantas y muestras de cereales, leguminosas y plantas industriales. Los resultados de esa misión espacial contribuirán significativamente al conocimiento científico global.
Participantes en el Campeonato de Culturismo de Moscú 2025.
Personas pintadas de verde posan para el fotógrafo Spencer Tunick en su nueva instalación artística en la ciudad española de Granada.
Un grupo de manifestantes bloquea la carretera Panamericana en Ecuador para mostrar su descontento con el Gobierno.
Artilleros rusos disparando desde un cañón Giatsint-B en la zona de la operación militar especial.
Pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) vuelven al océano tras haber completado un curso de rehabilitación en Punta del Este, Uruguay.
Representantes del grupo étnico intha actúa en un festival en Birmania.
