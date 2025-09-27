Ortega: "Agredir a Venezuela es agredir a toda América Latina"

Sobre el despliegue militar de EEUU en el Caribe, el mandatario centroamericano consideró que Washington evalúa si intensifica sus operaciones o mantiene las tensiones."Estoy seguro de que en esta batalla estamos unidos todos [América Latina], defendiendo la soberanía de Venezuela; aquí no van a venir a pasearse [las fuerzas navales de EEUU], así es que, seguramente, ellos [EEUU] están pensando muy bien si pasan a una fase mayor de guerra o simplemente se quedan como vigilante de zonas que son de otros países y donde ven un barco lo bombardean", afirmó.Ortega, reiteró su respaldo a su homólogo Nicolás Maduro y resaltó la organización del pueblo venezolano ante las amenazas norteamericanas, durante su intervención en el desfile "Unidad, Fuerza y Victoria", que realizó la Policía Nacional de Nicaragua, en ocasión del 46 aniversario de su fundación."Estamos conmemorando el 46 aniversario de la fundación de la policía. Una policía que también es continuadora del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Esta policía es una policía hecha fortaleza, de dignidad, viene del pueblo y es del pueblo, viene de las familias humildes y está para defender a las familias humildes" de Nicaragua, expresó Ortega.
