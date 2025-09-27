Mundo
Ortega: "Agredir a Venezuela es agredir a toda América Latina"
Ortega: "Agredir a Venezuela es agredir a toda América Latina"
El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, declaró este 26 de septiembre que una agresión militar de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela equivaldría a una...
Sobre el despliegue militar de EEUU en el Caribe, el mandatario centroamericano consideró que Washington evalúa si intensifica sus operaciones o mantiene las tensiones."Estoy seguro de que en esta batalla estamos unidos todos [América Latina], defendiendo la soberanía de Venezuela; aquí no van a venir a pasearse [las fuerzas navales de EEUU], así es que, seguramente, ellos [EEUU] están pensando muy bien si pasan a una fase mayor de guerra o simplemente se quedan como vigilante de zonas que son de otros países y donde ven un barco lo bombardean", afirmó.Ortega, reiteró su respaldo a su homólogo Nicolás Maduro y resaltó la organización del pueblo venezolano ante las amenazas norteamericanas, durante su intervención en el desfile "Unidad, Fuerza y Victoria", que realizó la Policía Nacional de Nicaragua, en ocasión del 46 aniversario de su fundación."Estamos conmemorando el 46 aniversario de la fundación de la policía. Una policía que también es continuadora del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Esta policía es una policía hecha fortaleza, de dignidad, viene del pueblo y es del pueblo, viene de las familias humildes y está para defender a las familias humildes" de Nicaragua, expresó Ortega.
daniel ortega, política, eeuu, venezuela, nicolás maduro, nicaragua
Ortega: "Agredir a Venezuela es agredir a toda América Latina"

03:46 GMT 27.09.2025
El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, declaró este 26 de septiembre que una agresión militar de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela equivaldría a una agresión hacia América Latina.

"Ellos [Venezuela] no han buscado ese enfrentamiento con los yanquis, son los yanquis que se están enfrentando a toda la humanidad, queriendo convertir nuestra región en zona de guerra, pero estamos seguros de que no podrán convertirla en zona de guerra, porque enfrentarse, agredir a la República Bolivariana de Venezuela, es enfrentarse a toda América Latina", sostuvo Ortega.

Sobre el despliegue militar de EEUU en el Caribe, el mandatario centroamericano consideró que Washington evalúa si intensifica sus operaciones o mantiene las tensiones.
"Estoy seguro de que en esta batalla estamos unidos todos [América Latina], defendiendo la soberanía de Venezuela; aquí no van a venir a pasearse [las fuerzas navales de EEUU], así es que, seguramente, ellos [EEUU] están pensando muy bien si pasan a una fase mayor de guerra o simplemente se quedan como vigilante de zonas que son de otros países y donde ven un barco lo bombardean", afirmó.
Los copresidentes de Nicaragua designan formalmente a los cancilleres - Sputnik Mundo, 1920, 24.09.2025
Los copresidentes de Nicaragua designan formalmente a los cancilleres
24 de septiembre, 18:21 GMT
Ortega, reiteró su respaldo a su homólogo Nicolás Maduro y resaltó la organización del pueblo venezolano ante las amenazas norteamericanas, durante su intervención en el desfile "Unidad, Fuerza y Victoria", que realizó la Policía Nacional de Nicaragua, en ocasión del 46 aniversario de su fundación.
"Estamos conmemorando el 46 aniversario de la fundación de la policía. Una policía que también es continuadora del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Esta policía es una policía hecha fortaleza, de dignidad, viene del pueblo y es del pueblo, viene de las familias humildes y está para defender a las familias humildes" de Nicaragua, expresó Ortega.
