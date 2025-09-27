https://noticiaslatam.lat/20250927/los-aranceles-propuestos-por-mexico-contra-china-serian-resultado-de-una-presion-de-eeuu-1166933260.html

Los aranceles propuestos por México contra China serían resultado de una "presión de EEUU"

Los aranceles propuestos por México contra China serían resultado de una "presión de EEUU"

27.09.2025

El Gobierno de Claudia Sheinbaum propuso recientemente aranceles selectivos a naciones que no tienen acuerdos de libre comercio con México, con el objetivo de lograr superávits comerciales con esos países, entre los que se encuentra China. La medida, sin embargo, no fue tomada con buenos ojos en Pekín, que expresó su rechazo firme a "cualquier coerción de otros para imponer restricciones a China bajo distintos pretextos, lo que socava los derechos e intereses legítimos de nuestro país". Xu Tianchen, economista senior de la Unidad de Inteligencia Económica de China, dijo al South China Morning Post que las investigaciones duales del Gobierno de China son típicas del enfoque que Pekín adopta para abordar las tensiones comerciales. "Primero, no presiona a terceros países para que elijan un bando, pero contraataca a los países que abiertamente se alinean con Estados Unidos a costa de China", explicó.

