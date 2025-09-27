Los aranceles propuestos por México contra China serían resultado de una "presión de EEUU"

El Gobierno de Claudia Sheinbaum propuso recientemente aranceles selectivos a naciones que no tienen acuerdos de libre comercio con México, con el objetivo de lograr superávits comerciales con esos países, entre los que se encuentra China. La medida, sin embargo, no fue tomada con buenos ojos en Pekín, que expresó su rechazo firme a "cualquier coerción de otros para imponer restricciones a China bajo distintos pretextos, lo que socava los derechos e intereses legítimos de nuestro país". Xu Tianchen, economista senior de la Unidad de Inteligencia Económica de China, dijo al South China Morning Post que las investigaciones duales del Gobierno de China son típicas del enfoque que Pekín adopta para abordar las tensiones comerciales. "Primero, no presiona a terceros países para que elijan un bando, pero contraataca a los países que abiertamente se alinean con Estados Unidos a costa de China", explicó.
Los eventuales gravámenes a algunos productos chinos por parte del país latinoamericano podrían ser una medida provocada por una posible injerencia de Washington en las políticas comerciales mexicanas, observaron analistas del gigante asiático en entrevista con el diario 'South China Morning Post'.
"Las acciones de México fueron claramente tomadas bajo presión estadounidense, buscando apaciguar a Washington mientras ignoraban los intereses de su segundo socio comercial más importante: China", consideró Xu Shicheng, catedrático de la Academia de Ciencias Sociales de China (CASS) con especialidad en estudios latinoamericanos.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum propuso recientemente aranceles selectivos a naciones que no tienen acuerdos de libre comercio con México, con el objetivo de lograr superávits comerciales con esos países, entre los que se encuentra China.
La medida, sin embargo, no fue tomada con buenos ojos en Pekín, que expresó su rechazo firme a "cualquier coerción de otros para imponer restricciones a China bajo distintos pretextos, lo que socava los derechos e intereses legítimos de nuestro país".
"Las investigaciones antidumping de China sobre ciertos productos mexicanos llegan en un momento oportuno, enviando una clara advertencia a México", agregó Shicheng.
Xu Tianchen, economista senior de la Unidad de Inteligencia Económica de China, dijo al South China Morning Post que las investigaciones duales del Gobierno de China son típicas del enfoque que Pekín adopta para abordar las tensiones comerciales.
"Primero, no presiona a terceros países para que elijan un bando, pero contraataca a los países que abiertamente se alinean con Estados Unidos a costa de China", explicó.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).