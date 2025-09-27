Comienza el quinto día del debate general del 80.º período de sesiones de la ONU
Ya son más de 110 representantes de los Estados miembros de la ONU que pronunciaron sus discursos durante la Semana de Alto Nivel de la 80.ª sesión de la Asamblea General de la ONU.
En la agenda de hoy están las intervenciones de representantes de 29 países y territorios, entre ellos la del canciller ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, así como de delegados de Bielorrusia, Armenia, Alemania, la India, Arabia Saudita, San Cristóbal y Nieves, las Bahamas, Granada y otros.
