https://noticiaslatam.lat/20250927/comienza-el-quinto-dia-del-debate-general-del-80-periodo-de-sesiones-de-la-onu-1166936761.html

Comienza el quinto día del debate general del 80.º período de sesiones de la ONU

Comienza el quinto día del debate general del 80.º período de sesiones de la ONU

Sputnik Mundo

Ya son más de 110 representantes de los Estados miembros de la ONU que pronunciaron sus discursos durante la Semana de Alto Nivel de la 80.ª sesión de la... 27.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-27T13:10+0000

2025-09-27T13:10+0000

2025-09-27T13:10+0000

internacional

asamblea general de la onu

onu

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/1b/1166937061_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_e406ac9bd5b8c5d68618e5411fd2b414.jpg

En la agenda de hoy están las intervenciones de representantes de 29 países y territorios, entre ellos la del canciller ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, así como de delegados de Bielorrusia, Armenia, Alemania, la India, Arabia Saudita, San Cristóbal y Nieves, las Bahamas, Granada y otros.Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde la sede de la ONU.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

asamblea general de la onu, onu, política