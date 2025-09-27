Mundo
EN VIVO: Comienza el quinto día del debate general del 80.º período de sesiones de la ONU
Internacional
Internacional
Comienza el quinto día del debate general del 80.º período de sesiones de la ONU
Comienza el quinto día del debate general del 80.º período de sesiones de la ONU
En la agenda de hoy están las intervenciones de representantes de 29 países y territorios, entre ellos la del canciller ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, así como de delegados de Bielorrusia, Armenia, Alemania, la India, Arabia Saudita, San Cristóbal y Nieves, las Bahamas, Granada y otros.Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde la sede de la ONU.
Comienza el quinto día del debate general del 80.º período de sesiones de la ONU

13:10 GMT 27.09.2025
Ya son más de 110 representantes de los Estados miembros de la ONU que pronunciaron sus discursos durante la Semana de Alto Nivel de la 80.ª sesión de la Asamblea General de la ONU.
En la agenda de hoy están las intervenciones de representantes de 29 países y territorios, entre ellos la del canciller ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, así como de delegados de Bielorrusia, Armenia, Alemania, la India, Arabia Saudita, San Cristóbal y Nieves, las Bahamas, Granada y otros.
Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde la sede de la ONU.
