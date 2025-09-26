Venezuela apuesta por la prevención ante la posibilidad de nuevos sismos
© Foto : Canal de Telegram de Freddy Ñáñez, vicepresidente Sectorial de Comunicación y CulturaNicolás Maduro, presidente de Venezuela
© Foto : Canal de Telegram de Freddy Ñáñez, vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura
Síguenos en
Una serie de sismos han sacudido recientemente el occidente de Venezuela, registrándose al menos diez con 21 réplicas, según reportes de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). Los dos más significativos (de magnitud 6,2 en Mene Grande, y 6,3, en Bachaquero) se sintieron con fuerza en regiones como Caracas y Miranda.
Ante este fenómeno, el presidente Nicolás Maduro anunció para este 27 de septiembre la realización de un simulacro nacional de protección civil para preparar al pueblo ante posibles catástrofes naturales o escenarios de conflicto armado.
¿Enjambre sísmico?
Luiraima Salazar, ingeniera geóloga y especialista en geofísica venezolana, dijo en diálogo con Sputnik que estos eventos sísmicos tuvieron lugar en el Bloque de Maracaibo, que está delimitado al oeste por la falla Santa Marta–Bucaramanga, al norte por la falla Oca–Ancón y al sureste por la falla de Boconó, formando una especie de triángulo.
© Foto : Cortesía Fallas en Venezuela
Fallas en Venezuela
© Foto : Cortesía
En su interior existen numerosas fallas secundarias con orientación casi norte–sur, las cuales muy probablemente son las responsables de la actividad sísmica registrada en los últimos días.
© Foto : Cortesía Fallas secundarias en Venezuela
Fallas secundarias en Venezuela
© Foto : Cortesía
"Un enjambre sísmico está constituido por una serie de eventos sísmicos en una zona específica durante un intervalo relativamente corto. Se diferencia de una secuencia típica 'sismo más réplicas' en que no hay un sismo o temblor principal dominante que libere la mayor cantidad de la energía y los eventos tienen magnitudes más similares entre sí. También se conoce que la energía liberada no está concentrada en un solo o dos eventos relevantes, sino distribuida entre varios temblores de menor magnitud", explicó.
Al comparar este concepto a la situación venezolana, la experta señaló que, pese a la serie de sismos cercanos en espacio y tiempo, destacan claramente aquellos de magnitud 6,2-6,3, significativamente superiores a los demás, que oscilaron entre 4,0 y 5,4.
"La presencia de estos sismos principales indica que la energía liberada no está distribuida entre varios eventos, sino concentrada en estos sismos fuertes, seguido de réplicas menores. Esta característica se asemeja más a un modelo típico de sismo principal con sucesivas réplicas y no de un enjambre sísmico", explicó.
Por lo tanto, la clasificación científica más apropiada, según Salazar, sería "secuencia sísmica de evento principal y réplicas". Esta distinción, subraya, es fundamental para la correcta comprensión de la actividad sismo-tectónica en la región.
Cabe resaltar que la comunidad científica ha advertido en numerosas ocasiones que no se pueden predecir los sismos, sino que solo se puede realizar un pronóstico en el que se calcula la probabilidad de un evento de este tipo.
Simulacro nacional: una respuesta en la dirección correcta
En este contexto, el anuncio del presidente Maduro de realizar un simulacro nacional de protección civil y preparación del pueblo ante catástrofes naturales se muestra en alineación con las recomendaciones de los especialistas.
"Ayer y hoy en la madrugada se vivieron temblores importantes en el occidente del país, yo prácticamente no dormí", indicó el jefe de Estado.
En ese sentido, la experta comparte algunas recomendaciones para los territorios ubicados en zonas con alta actividad sísmica:
No escatimar en la formación e investigación en Ciencias de la Tierra y Tecnología, que permiten monitorear de la manera más precisa los eventos sísmicos.
Prevención de desastres a través de la construcción de infraestructura resistente a los sismos.
Educación de la población a través de simulacros frecuentes.
Mejora de los sistemas de comunicación y servicios.
Marcación y mapeo de zonas de seguridad y delimitación de zonas de riesgo sísmico.
¿A qué debemos prestar atención a partir de ahora?
Consultada sobre las recomendaciones para la población tras estos eventos, la experta insiste en que la clave está en la preparación constante y la cultura preventiva. La ocurrencia de esta secuencia sísmica debe servir como un recordatorio de la fuerza dinámica de la Tierra bajo nuestros pies.
La combinación entre el análisis científico preciso, que corrige terminologías para un mejor entendimiento del fenómeno, y la acción gubernamental de activar protocolos de preparación, marca el camino a seguir.
Mientras la Tierra puede volver a moverse en cualquier momento, la respuesta debe ser la edificación de infraestructuras resilientes y una ciudadanía educada, tal y como advierte la geóloga Salazar.
ExpandirMinimizar
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.