https://noticiaslatam.lat/20250926/venezuela-apuesta-por-la-prevencion-ante-la-posibilidad-de-nuevos-sismos-1166894604.html

Venezuela apuesta por la prevención ante la posibilidad de nuevos sismos

Venezuela apuesta por la prevención ante la posibilidad de nuevos sismos

Sputnik Mundo

Una serie de sismos han sacudido recientemente el occidente de Venezuela, registrándose al menos diez con 21 réplicas, según reportes de la Fundación... 26.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-26T04:25+0000

2025-09-26T04:25+0000

2025-09-26T04:25+0000

américa latina

sociedad

nicolás maduro

venezuela

caracas

temblor

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/1a/1166895076_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_72327b0b035ff75b2c3b1f203e37f541.jpg

Ante este fenómeno, el presidente Nicolás Maduro anunció para este 27 de septiembre la realización de un simulacro nacional de protección civil para preparar al pueblo ante posibles catástrofes naturales o escenarios de conflicto armado.¿Enjambre sísmico?Luiraima Salazar, ingeniera geóloga y especialista en geofísica venezolana, dijo en diálogo con Sputnik que estos eventos sísmicos tuvieron lugar en el Bloque de Maracaibo, que está delimitado al oeste por la falla Santa Marta–Bucaramanga, al norte por la falla Oca–Ancón y al sureste por la falla de Boconó, formando una especie de triángulo.En su interior existen numerosas fallas secundarias con orientación casi norte–sur, las cuales muy probablemente son las responsables de la actividad sísmica registrada en los últimos días."Un enjambre sísmico está constituido por una serie de eventos sísmicos en una zona específica durante un intervalo relativamente corto. Se diferencia de una secuencia típica 'sismo más réplicas' en que no hay un sismo o temblor principal dominante que libere la mayor cantidad de la energía y los eventos tienen magnitudes más similares entre sí. También se conoce que la energía liberada no está concentrada en un solo o dos eventos relevantes, sino distribuida entre varios temblores de menor magnitud", explicó.Al comparar este concepto a la situación venezolana, la experta señaló que, pese a la serie de sismos cercanos en espacio y tiempo, destacan claramente aquellos de magnitud 6,2-6,3, significativamente superiores a los demás, que oscilaron entre 4,0 y 5,4.Por lo tanto, la clasificación científica más apropiada, según Salazar, sería "secuencia sísmica de evento principal y réplicas". Esta distinción, subraya, es fundamental para la correcta comprensión de la actividad sismo-tectónica en la región.Cabe resaltar que la comunidad científica ha advertido en numerosas ocasiones que no se pueden predecir los sismos, sino que solo se puede realizar un pronóstico en el que se calcula la probabilidad de un evento de este tipo.Simulacro nacional: una respuesta en la dirección correctaEn este contexto, el anuncio del presidente Maduro de realizar un simulacro nacional de protección civil y preparación del pueblo ante catástrofes naturales se muestra en alineación con las recomendaciones de los especialistas.En ese sentido, la experta comparte algunas recomendaciones para los territorios ubicados en zonas con alta actividad sísmica:¿A qué debemos prestar atención a partir de ahora?Consultada sobre las recomendaciones para la población tras estos eventos, la experta insiste en que la clave está en la preparación constante y la cultura preventiva. La ocurrencia de esta secuencia sísmica debe servir como un recordatorio de la fuerza dinámica de la Tierra bajo nuestros pies.La combinación entre el análisis científico preciso, que corrige terminologías para un mejor entendimiento del fenómeno, y la acción gubernamental de activar protocolos de preparación, marca el camino a seguir.Mientras la Tierra puede volver a moverse en cualquier momento, la respuesta debe ser la edificación de infraestructuras resilientes y una ciudadanía educada, tal y como advierte la geóloga Salazar.

https://noticiaslatam.lat/20250926/1166889995.html

venezuela

caracas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

sociedad, nicolás maduro, venezuela, caracas, temblor, 💬 opinión y análisis