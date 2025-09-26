https://noticiaslatam.lat/20250926/un-viejo-craneo-reconstruido-en-china-pondria-en-duda-la-cronologia-de-la-evolucion-humana---1166891400.html

Un viejo cráneo reconstruido en China pondría en duda la cronología de la evolución humana

El hallazgo podría marcar la pauta para revolucionar el árbol genealógico humano, ya que el cráneo pertenece a una especie de ser humano, posiblemente previa al hombre Dragón u hombre de Denísova que habitó en Siberia.Según los expertos, el cráneo —denominado Yunxian 2— tiene un millón de años de antigüedad y, por ello, se cree que esta especie Homo surgió antes de lo que la comunidad científica creía. Los neandertales, por ejemplo, convivieron con los denisovanos y se aparearon con ellos hace unos 40.000 años."Esto cambia mucho el pensamiento porque sugiere que, hace un millón de años, nuestros antepasados ​​ya se habían dividido en grupos distintos, lo que apunta a una división evolutiva humana mucho más temprana y compleja de lo que se creía anteriormente", dijo el coautor del estudio y paleoantropólogo Chris Stringer, a medios internacionales. Xiaobo Feng, coautor del estudio y académico de la Universidad de Shanxi, explicó que "un fósil de esta edad es crucial para reconstruir nuestro árbol genealógico". “Decidimos estudiar este fósil de nuevo porque cuenta con una datación geológica fiable y es uno de los pocos fósiles humanos de un millón de años”, añadió el especialista. De acuerdo con el estudio, tanto el clado Homo sapiens como el Homo longi tienen raíces profundas que se extienden más allá del Pleistoceno Medio y, probablemente, experimentaron una diversificación temprana rápida. "Yunxian 2 puede preservar características de transición cerca de los orígenes de los dos clados".

