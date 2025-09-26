Mundo
'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
Palestina elige a los BRICS
Palestina elige a los BRICS
La solicitud palestina de incorporarse a los BRICS se debe a que, entre otras cosas, la actitud de esta asociación hacia el exterminio humano en la Franja de... 26.09.2025, Sputnik Mundo
En este programa, abordan igualmente el creciente rechazo internacional —también durante la Asamblea General de la ONU— al despliegue militar estadounidense en el Caribe, el paro nacional en Ecuador por la eliminación del subsidio a combustibles, así como la creciente demanda en Latinoamérica y el Caribe por tecnologías rusas de medicina nuclear.
Palestina elige a los BRICS
Palestina elige a los BRICS
Palestina elige a los BRICS

26.09.2025
La solicitud palestina de incorporarse a los BRICS se debe a que, entre otras cosas, la actitud de esta asociación hacia el exterminio humano en la Franja de Gaza fue opuesta a la indiferencia e incluso complicidad manifestadas por Occidente, destacan los presentadores de esta edición de 'Puentes Informativos'.
En este programa, abordan igualmente el creciente rechazo internacional —también durante la Asamblea General de la ONU— al despliegue militar estadounidense en el Caribe, el paro nacional en Ecuador por la eliminación del subsidio a combustibles, así como la creciente demanda en Latinoamérica y el Caribe por tecnologías rusas de medicina nuclear.
