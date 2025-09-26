https://noticiaslatam.lat/20250926/palestina-elige-a-los-brics-1166912100.html

Palestina elige a los BRICS

La solicitud palestina de incorporarse a los BRICS se debe a que, entre otras cosas, la actitud de esta asociación hacia el exterminio humano en la Franja de... 26.09.2025, Sputnik Mundo

En este programa, abordan igualmente el creciente rechazo internacional —también durante la Asamblea General de la ONU— al despliegue militar estadounidense en el Caribe, el paro nacional en Ecuador por la eliminación del subsidio a combustibles, así como la creciente demanda en Latinoamérica y el Caribe por tecnologías rusas de medicina nuclear.

