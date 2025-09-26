https://noticiaslatam.lat/20250926/comienza-el-cuatro-dia-del-debate-general-de-la-asamblea-general-de-la-onu-1166897887.html
Comienza el cuatro día del debate general de la Asamblea General de la ONU
Comienza el cuatro día del debate general de la Asamblea General de la ONU
Sputnik Mundo
Continúan los debates en el marco de la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas. En un contexto de crisis y conflictos globales, los líderes mundiales se... 26.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-26T13:04+0000
2025-09-26T13:04+0000
2025-09-26T13:04+0000
internacional
política
asamblea general de la onu
onu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/1a/1166897976_0:136:3160:1914_1920x0_80_0_0_3fe8f9889fd86275e162c352833b099c.jpg
Conforme al orden del día, en la jornada de hoy intervendrán, entre otros, el primer ministro chino, Li Qiang, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y un total de representantes de 23 países y territorios (incluidos Andorra, Barbados, Belice, Cabo Verde, Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago) tomarán la palabra en las dos sesiones.Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde la sede de la ONU.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/1a/1166897976_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_727ff4b159999454366a443ca81703d8.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, asamblea general de la onu, onu
política, asamblea general de la onu, onu
Comienza el cuatro día del debate general de la Asamblea General de la ONU
Continúan los debates en el marco de la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas. En un contexto de crisis y conflictos globales, los líderes mundiales se reúnen en la sede de la ONU en Nueva York para buscar conjuntamente soluciones a los problemas globales y presentar su visión del futuro de la humanidad.
Conforme al orden del día, en la jornada de hoy intervendrán, entre otros, el primer ministro chino, Li Qiang, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y un total de representantes de 23 países y territorios (incluidos Andorra, Barbados, Belice, Cabo Verde, Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago) tomarán la palabra en las dos sesiones.
Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde la sede de la ONU.