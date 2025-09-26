Mundo
EN VIVO: Comienza el cuatro día del debate general de la Asamblea General de la ONU
Comienza el cuatro día del debate general de la Asamblea General de la ONU
Continúan los debates en el marco de la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas. En un contexto de crisis y conflictos globales, los líderes mundiales se... 26.09.2025, Sputnik Mundo
Conforme al orden del día, en la jornada de hoy intervendrán, entre otros, el primer ministro chino, Li Qiang, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y un total de representantes de 23 países y territorios (incluidos Andorra, Barbados, Belice, Cabo Verde, Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago) tomarán la palabra en las dos sesiones.
Comienza el cuatro día del debate general de la Asamblea General de la ONU

Continúan los debates en el marco de la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas. En un contexto de crisis y conflictos globales, los líderes mundiales se reúnen en la sede de la ONU en Nueva York para buscar conjuntamente soluciones a los problemas globales y presentar su visión del futuro de la humanidad.
Conforme al orden del día, en la jornada de hoy intervendrán, entre otros, el primer ministro chino, Li Qiang, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y un total de representantes de 23 países y territorios (incluidos Andorra, Barbados, Belice, Cabo Verde, Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago) tomarán la palabra en las dos sesiones.
Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde la sede de la ONU.
