Comienza el cuatro día del debate general de la Asamblea General de la ONU

Comienza el cuatro día del debate general de la Asamblea General de la ONU

Continúan los debates en el marco de la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas. En un contexto de crisis y conflictos globales, los líderes mundiales se... 26.09.2025

2025-09-26T13:04+0000

2025-09-26T13:04+0000

2025-09-26T13:04+0000

internacional

política

asamblea general de la onu

onu

Conforme al orden del día, en la jornada de hoy intervendrán, entre otros, el primer ministro chino, Li Qiang, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y un total de representantes de 23 países y territorios (incluidos Andorra, Barbados, Belice, Cabo Verde, Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago) tomarán la palabra en las dos sesiones.Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde la sede de la ONU.

2025

