Putin llama a Trump a evitar una carrera armamentista entre las potencias nucleares
Putin llama a Trump a evitar una carrera armamentista entre las potencias nucleares
El empeño occidental por socavar la paridad global y alcanzar una supremacía absoluta es un camino hacia el abismo, dio a entender el presidente ruso. En este... 25.09.2025, Sputnik Mundo
El otro tema de esta edición de Insurgentes y Tverskaya es el anuncio de México sobre los aranceles a China.
El empeño occidental por socavar la paridad global y alcanzar una supremacía absoluta es un camino hacia el abismo, dio a entender el presidente ruso. En este contexto, en un gesto de buena voluntad, se comprometió a seguir cumpliendo las limitaciones establecidas en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas entre Moscú y Washington.
El otro tema de esta edición de Insurgentes y Tverskaya es el anuncio de México sobre los aranceles a China.