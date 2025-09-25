https://noticiaslatam.lat/20250925/putin-llama-a-trump-a-evitar-una-carrera-armamentista-entre-las-potencias-nucleares-1166839091.html

Putin llama a Trump a evitar una carrera armamentista entre las potencias nucleares

Putin llama a Trump a evitar una carrera armamentista entre las potencias nucleares

Sputnik Mundo

El empeño occidental por socavar la paridad global y alcanzar una supremacía absoluta es un camino hacia el abismo, dio a entender el presidente ruso. En este... 25.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-25T14:01+0000

2025-09-25T14:01+0000

2025-09-25T14:01+0000

insurgentes y tverskaya

rusia

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/19/1166870824_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2292c04067220990bba9efafa457239a.jpg

El otro tema de esta edición de Insurgentes y Tverskaya es el anuncio de México sobre los aranceles a China.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Putin llama a Trump a evitar una carrera armamentista entre las potencias nucleares Sputnik Mundo Putin llama a Trump a evitar una carrera armamentista entre las potencias nucleares 2025-09-25T14:01+0000 true PT38M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, eeuu, видео