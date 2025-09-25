https://noticiaslatam.lat/20250925/mexico-hara-vigilancia-satelital-para-frenar-el-robo-de-combustible-1166845955.html

México hará vigilancia satelital para frenar el robo de combustible

México hará vigilancia satelital para frenar el robo de combustible

Como una forma de combatir el robo de gasolina (huachicol), la Comisión Reguladora de Energía de México (CRE) publicó nuevos lineamientos de seguridad para los... 25.09.2025

El acuerdo, dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que cualquier vehículo que transporte hidrocarburos y gas LP deberá contar un sistema GPS sin interrupciones.El objetivo es conocer en tiempo real la ubicación geográfica, trayecto, velocidad, dirección, encendido y apagado del motor y alertas de seguridad de pipas y vehículos transportadores.La dependencia detalló que los permisionarios tendrán la obligación de garantizar acceso pleno, remoto y sin restricciones a toda la información recopilada a través del GPS, incluida la que se genera en tiempo real, así como en sus registros históricos.Estos registros deberán contar con la información de, al menos, las últimas 72 horas en caso de pérdida de conectividad y deberán transmitir información en tiempo real, al menos, cada 30 segundos cuando los vehículos estén en movimiento.Para ello, se harán perfiles institucionales del Sistema de Registro y Control de Permisionarios (SIRACP), con el fin de facilitar a las autoridades el acceso a esta información y, de esta manera, preservar la confidencialidad de datos personales y sensibles.De acuerdo con la Secretaría de Economía mexicana, con esta información se tendrá un respaldo digital que permitirá a las instancias de seguridad pública identificar la propiedad de los productos transportados y a identificar redes de huachicol.Aunado al monitoreo de la información de geolocalización, los vehículos que transporten este tipo de productos deberán contar con balizados oficiales con código QR, el cual permitirá identificar de manera automática todos los vehículos y vincularlos con su información GPS.Al usar esta tecnología, destaca el acuerdo, las autoridades podrán escanear con sus dispositivos móviles los códigos y acceder a toda la información del vehículo, incluido los detalles de los permisos de concesión.Entre los parámetros que deberán cumplir estos códigos están: resistencia a la intemperie, durabilidad mínima de cinco años, visibilidad diurna y nocturna y adhesivos que soporten temperaturas extremas y agentes químicos.Todos estos cambios deberán ser implementados en los próximos 30 días hábiles posterior a la publicación del acuerdo.

