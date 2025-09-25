Mundo
EN VIVO: Arranca el tercer día del debate general de la Asamblea General de la ONU
De Moscú a La Habana
'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
La ONU no tiene poder: cómo se llegó a esto y cómo solucionarlo
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de @Cubadebate y @SputnikMundo, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan, además, sobre las incoherencias y el doble rasero de Occidente a la hora de intervenir en la solución del conflicto palestino-israelí.
La ONU no tiene poder: cómo se llegó a esto y cómo solucionarlo
La ONU no tiene poder: cómo se llegó a esto y cómo solucionarlo
La ONU no tiene poder: cómo se llegó a esto y cómo solucionarlo

Al día de hoy, la ONU no tiene la potestad de resolver los conflictos globales. Y si bien todos los países parecen estar de acuerdo en la necesidad de una reforma del organismo, pocos parecen estar realmente dispuestos a entregarle parte de su soberanía y acatar sus enmiendas.
