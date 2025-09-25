https://noticiaslatam.lat/20250925/la-onu-no-tiene-poder-como-se-llego-a-esto-y-como-solucionarlo-1166873962.html
La ONU no tiene poder: cómo se llegó a esto y cómo solucionarlo
de moscú a la habana
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de @Cubadebate y @SputnikMundo, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan, además, sobre las incoherencias y el doble rasero de Occidente a la hora de intervenir en la solución del conflicto palestino-israelí.
Al día de hoy, la ONU no tiene la potestad de resolver los conflictos globales. Y si bien todos los países parecen estar de acuerdo en la necesidad de una reforma del organismo, pocos parecen estar realmente dispuestos a entregarle parte de su soberanía y acatar sus enmiendas.
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de @Cubadebate y @SputnikMundo, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan, además, sobre las incoherencias y el doble rasero de Occidente a la hora de intervenir en la solución del conflicto palestino-israelí.