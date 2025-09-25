https://noticiaslatam.lat/20250925/la-onu-no-tiene-poder-como-se-llego-a-esto-y-como-solucionarlo-1166873962.html

La ONU no tiene poder: cómo se llegó a esto y cómo solucionarlo

La ONU no tiene poder: cómo se llegó a esto y cómo solucionarlo

Sputnik Mundo

Al día de hoy, la ONU no tiene la potestad de resolver los conflictos globales. Y si bien todos los países parecen estar de acuerdo en la necesidad de una... 25.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-25T19:00+0000

2025-09-25T19:00+0000

2025-09-25T19:00+0000

de moscú a la habana

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/19/1166873781_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3912e8a7f95895e7e9d2a259b19f05d0.jpg

En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de @Cubadebate y @SputnikMundo, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov dialogan, además, sobre las incoherencias y el doble rasero de Occidente a la hora de intervenir en la solución del conflicto palestino-israelí.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

La ONU no tiene poder: cómo se llegó a esto y cómo solucionarlo Sputnik Mundo La ONU no tiene poder: cómo se llegó a esto y cómo solucionarlo 2025-09-25T19:00+0000 true PT27M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

видео