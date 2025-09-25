Mundo
EN VIVO: Arranca el tercer día del debate general de la Asamblea General de la ONU
- Sputnik Mundo, 1920
Por todo lo alto
'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades. Entérate de detalles que no todos ven en la presentación de esta semana.
https://noticiaslatam.lat/20250925/convocatoria-a-paro-en-ecuador-primer-paso-para-reponer-el-subsidio-al-diesel-1166864957.html
Convocatoria a paro en Ecuador: ¿primer paso para reponer el subsidio al diésel?
Convocatoria a paro en Ecuador: ¿primer paso para reponer el subsidio al diésel?
Sputnik Mundo
En la presentación de esta semana, analizamos la convocatoria a "paro nacional indefinido" en Ecuador por parte de organizaciones indígenas del país en rechazo... 25.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-25T15:00+0000
2025-09-25T15:00+0000
por todo lo alto
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/19/1166866562_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_65c51273ecb25c5fdccf12122ac6042f.png
Ven y vuela con nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para juntos poder observar desde un punto de vista diferente lo que engloban las protestas encabezadas por el colectivo 'Generación Z' en Perú.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Alberto García
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166130122_156:0:556:400_100x100_80_0_0_42df9ee7639577285e73f463a5cda05b.jpg
Alberto García
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166130122_156:0:556:400_100x100_80_0_0_42df9ee7639577285e73f463a5cda05b.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Convocatoria a paro en Ecuador: ¿primer paso para reponer el subsidio al diésel?
Sputnik Mundo
Convocatoria a paro en Ecuador: ¿primer paso para reponer el subsidio al diésel?
2025-09-25T15:00+0000
true
PT33M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/19/1166866562_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_0da31e644abd541bff1e55ec92d192eb.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Convocatoria a paro en Ecuador: ¿primer paso para reponer el subsidio al diésel?

15:00 GMT 25.09.2025
© Sputnik
Síguenos en
- Sputnik Mundo
Alberto García
Desde Rusia
Todos los artículos
- Sputnik Mundo
Darío Orellana
Desde Rusia
Todos los artículos
En la presentación de esta semana, analizamos la convocatoria a "paro nacional indefinido" en Ecuador por parte de organizaciones indígenas del país en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
Ven y vuela con nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para juntos poder observar desde un punto de vista diferente lo que engloban las protestas encabezadas por el colectivo 'Generación Z' en Perú.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала