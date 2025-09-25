https://noticiaslatam.lat/20250925/cancilleres-de-los-paises-del-g20-se-reunen-al-margen-de-la-asamblea-general-de-la-onu-1166858250.html
Cancilleres de los países del G20 se reúnen al margen de la Asamblea General de la ONU
Se prevé que en la intervención del canciller ruso, Serguéi Lavrov, se expongan evaluaciones fundamentales de la situación internacional, con especial atención... 25.09.2025, Sputnik Mundo
Sputnik te trae el evento con su transmisión en vivo:
Se prevé que en la intervención del canciller ruso, Serguéi Lavrov, se expongan evaluaciones fundamentales de la situación internacional, con especial atención a las causas profundas de las tensiones y los conflictos, y se señale la inaceptabilidad de la política de confrontación de Occidente, empeñado en preservar su anterior dominio.
Sputnik te trae el evento con su transmisión en vivo: