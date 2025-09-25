Mundo
EN VIVO: Arranca el tercer día del debate general de la Asamblea General de la ONU
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250925/cancilleres-de-los-paises-del-g20-se-reunen-al-margen-de-la-asamblea-general-de-la-onu-1166858250.html
Cancilleres de los países del G20 se reúnen al margen de la Asamblea General de la ONU
Cancilleres de los países del G20 se reúnen al margen de la Asamblea General de la ONU
Sputnik Mundo
Se prevé que en la intervención del canciller ruso, Serguéi Lavrov, se expongan evaluaciones fundamentales de la situación internacional, con especial atención... 25.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-25T15:42+0000
2025-09-25T15:42+0000
internacional
onu
serguéi lavrov
g20
asamblea general de la onu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/19/1166858546_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b5f7551e7d574fe65b3dac8527a9560.jpg
Sputnik te trae el evento con su transmisión en vivo:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/19/1166858546_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6041b1713ecfc8c998338d7fa20ef940.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
onu, serguéi lavrov, g20, asamblea general de la onu
onu, serguéi lavrov, g20, asamblea general de la onu

Cancilleres de los países del G20 se reúnen al margen de la Asamblea General de la ONU

15:42 GMT 25.09.2025
© Sputnik / Acceder al contenido multimediaSerguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, interviene en una sesión de la Asamblea General de la ONU
Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, interviene en una sesión de la Asamblea General de la ONU - Sputnik Mundo, 1920, 25.09.2025
© Sputnik
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Se prevé que en la intervención del canciller ruso, Serguéi Lavrov, se expongan evaluaciones fundamentales de la situación internacional, con especial atención a las causas profundas de las tensiones y los conflictos, y se señale la inaceptabilidad de la política de confrontación de Occidente, empeñado en preservar su anterior dominio.
Sputnik te trae el evento con su transmisión en vivo:
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала