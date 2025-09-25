https://noticiaslatam.lat/20250925/arranca-el-tercer-dia-del-debate-general-de-la-asamblea-general-de-la-onu-1166858689.html

Arranca el tercer día del debate general de la Asamblea General de la ONU

Continúan en Nueva York los debates de alto nivel del 80.º período de la Asamblea General de la ONU. Los líderes de los 193 Estados miembros asisten a la... 25.09.2025, Sputnik Mundo

En la sesión intervendrán los dirigentes de Bolivia, Dominica, Georgia, Yemen, Ghana, entre otros. Además, se esperan los discursos de los representantes de la Unión Europea, Bélgica, Libia, Países Bajos, Italia, Kuwait, así como del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás.Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde la sede de la ONU.

