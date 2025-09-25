https://noticiaslatam.lat/20250925/arranca-el-tercer-dia-del-debate-general-de-la-asamblea-general-de-la-onu-1166858689.html
Arranca el tercer día del debate general de la Asamblea General de la ONU
Arranca el tercer día del debate general de la Asamblea General de la ONU
Sputnik Mundo
Continúan en Nueva York los debates de alto nivel del 80.º período de la Asamblea General de la ONU. Los líderes de los 193 Estados miembros asisten a la... 25.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-25T13:07+0000
2025-09-25T13:07+0000
2025-09-25T13:07+0000
internacional
onu
nueva york
política
debate
🌎 américa
eeuu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/19/1166858844_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_3b1d2c9a7c8b40ae1575d0bc9b85a8b9.jpg
En la sesión intervendrán los dirigentes de Bolivia, Dominica, Georgia, Yemen, Ghana, entre otros. Además, se esperan los discursos de los representantes de la Unión Europea, Bélgica, Libia, Países Bajos, Italia, Kuwait, así como del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás.Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde la sede de la ONU.
nueva york
🌎 américa
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/19/1166858844_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_72892c0d80057e312dc26b2b0e5a9ab9.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
onu, nueva york, política, debate, 🌎 américa, eeuu
onu, nueva york, política, debate, 🌎 américa, eeuu
Arranca el tercer día del debate general de la Asamblea General de la ONU
Continúan en Nueva York los debates de alto nivel del 80.º período de la Asamblea General de la ONU. Los líderes de los 193 Estados miembros asisten a la reunión anual, titulada "Juntas y juntos somos mejores: más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos", que busca abordar los principales retos mundiales.
En la sesión intervendrán los dirigentes de Bolivia, Dominica, Georgia, Yemen, Ghana, entre otros. Además, se esperan los discursos de los representantes de la Unión Europea, Bélgica, Libia, Países Bajos, Italia, Kuwait, así como del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás.
Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde la sede de la ONU.