Arranca el tercer día del debate general de la Asamblea General de la ONU
Arranca el tercer día del debate general de la Asamblea General de la ONU
Continúan en Nueva York los debates de alto nivel del 80.º período de la Asamblea General de la ONU. Los líderes de los 193 Estados miembros asisten a la... 25.09.2025
En la sesión intervendrán los dirigentes de Bolivia, Dominica, Georgia, Yemen, Ghana, entre otros. Además, se esperan los discursos de los representantes de la Unión Europea, Bélgica, Libia, Países Bajos, Italia, Kuwait, así como del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás.Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde la sede de la ONU.
Arranca el tercer día del debate general de la Asamblea General de la ONU

13:07 GMT 25.09.2025
© AP Photo / Yuki IwamuraEl rey Felipe VI de España pronuncia un discurso en la 80.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el miércoles 24 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU.
El rey Felipe VI de España pronuncia un discurso en la 80.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el miércoles 24 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU. - Sputnik Mundo, 1920, 25.09.2025
Continúan en Nueva York los debates de alto nivel del 80.º período de la Asamblea General de la ONU. Los líderes de los 193 Estados miembros asisten a la reunión anual, titulada "Juntas y juntos somos mejores: más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos", que busca abordar los principales retos mundiales.
En la sesión intervendrán los dirigentes de Bolivia, Dominica, Georgia, Yemen, Ghana, entre otros. Además, se esperan los discursos de los representantes de la Unión Europea, Bélgica, Libia, Países Bajos, Italia, Kuwait, así como del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás.
Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde la sede de la ONU.
