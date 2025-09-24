https://noticiaslatam.lat/20250924/mejor-juntos-empieza-el-segundo-dia-del-debate-de-la-asamblea-general-de-la-onu-en-nueva-york-1166829644.html

"Mejor juntos": empieza el segundo día del debate de la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Continúa en Nueva York el segundo día de los debates de alto nivel del 80.º periodo de la Asamblea General de la ONU. Los dirigentes de los 193 Estados... 24.09.2025, Sputnik Mundo

Sputnik te presenta la transmisión en vivo del evento de escala mundial.A lo largo de la jornada, dividida en sesiones matutina y vespertina, intervendrán 32 oradores en representación de los siguientes países:Los debates, enmarcados en la Semana de Alto Nivel, se celebran del 23 al 27 de septiembre y el 29 de septiembre.

