"Mejor juntos": empieza el segundo día del debate de la Asamblea General de la ONU en Nueva York
13:05 GMT 24.09.2025 (actualizado: 13:06 GMT 24.09.2025)
© Getty Images / picture allianceLa reunión de alto nivel en la sede de la ONU durante la 80.ª sesión de la Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York, EEUU, el 23 de septiembre de 2025
© Getty Images / picture alliance
Continúa en Nueva York el segundo día de los debates de alto nivel del 80.º periodo de la Asamblea General de la ONU. Los dirigentes de los 193 Estados miembros vuelven a reunirse en el encuentro anual titulado "Mejor juntos: 80 años y más de paz, desarrollo y derechos humanos", cuyo objetivo es abordar los principales desafíos globales.
Sputnik te presenta la transmisión en vivo del evento de escala mundial.
A lo largo de la jornada, dividida en sesiones matutina y vespertina, intervendrán 32 oradores en representación de los siguientes países:
Argentina
España
Guatemala
Panamá
Paraguay
Finlandia
Serbia
Suecia
Ucrania, entre otros.
Los debates, enmarcados en la Semana de Alto Nivel, se celebran del 23 al 27 de septiembre y el 29 de septiembre.
