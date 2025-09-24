Mundo
🔴 EN VIVO: "Mejor juntos": empieza el segundo día del debate de la Asamblea General de la ONU en Nueva York
"Mejor juntos": empieza el segundo día del debate de la Asamblea General de la ONU en Nueva York
"Mejor juntos": empieza el segundo día del debate de la Asamblea General de la ONU en Nueva York
Continúa en Nueva York el segundo día de los debates de alto nivel del 80.º periodo de la Asamblea General de la ONU. Los dirigentes de los 193 Estados... 24.09.2025
Sputnik te presenta la transmisión en vivo del evento de escala mundial.A lo largo de la jornada, dividida en sesiones matutina y vespertina, intervendrán 32 oradores en representación de los siguientes países:Los debates, enmarcados en la Semana de Alto Nivel, se celebran del 23 al 27 de septiembre y el 29 de septiembre.
"Mejor juntos": empieza el segundo día del debate de la Asamblea General de la ONU en Nueva York

13:05 GMT 24.09.2025 (actualizado: 13:06 GMT 24.09.2025)
Continúa en Nueva York el segundo día de los debates de alto nivel del 80.º periodo de la Asamblea General de la ONU. Los dirigentes de los 193 Estados miembros vuelven a reunirse en el encuentro anual titulado "Mejor juntos: 80 años y más de paz, desarrollo y derechos humanos", cuyo objetivo es abordar los principales desafíos globales.
Sputnik te presenta la transmisión en vivo del evento de escala mundial.
A lo largo de la jornada, dividida en sesiones matutina y vespertina, intervendrán 32 oradores en representación de los siguientes países:
Argentina
España
Guatemala
Panamá
Paraguay
Finlandia
Serbia
Suecia
Ucrania, entre otros.
Los debates, enmarcados en la Semana de Alto Nivel, se celebran del 23 al 27 de septiembre y el 29 de septiembre.
