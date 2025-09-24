https://noticiaslatam.lat/20250924/las-ffaa-rusas-finalizan-la-operacion-para-tomar-el-control-de-la-ciudad-de-kirovsk-en-la-ultima-1166825590.html
Las FFAA rusas finalizan la operación para tomar el control de la ciudad de Kírovsk en la última jornada
24.09.2025
En cuanto a las bajas diarias ucranianas, el grupo de tropas Centro causó el mayor número de bajas al enemigo, más de 535, seguido por el grupo Este, con hasta 315 efectivos. El grupo Oeste causó hasta 230 bajas. En la línea de operaciones del grupo Sur, Ucrania perdió hasta 215 militares, en la del grupo Norte hasta 130 y en la del grupo Dniéper hasta 70 soldados.Además, las tropas rusas alcanzaron dos tanques, una estación de radar AN/TPQ-37, un vehículo blindado Humvee de fabricación estadounidense y un Snatch británico, al igual que un obús TRF1 francés.Durante la última jornada, Rusia asestó golpes contra una subestación eléctrica que garantizaba el trabajo de las empresas militares ucranianas y los talleres de producción de la empresa Motor Sich. Fueron alcanzados también almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas en 136 zonas.La defensa antiaérea rusa interceptó siete bombas guiadas y derribó 202 drones en las últimas 24 horas. La Flota del Mar Negro, a su vez, destruyó dos lanchas no tripuladas.
13:06 GMT 24.09.2025 (actualizado: 13:16 GMT 24.09.2025)
Las FFAA rusas están completando la liberación de la ciudad de Kírovsk, en la república popular de Donetsk, al tomar 115 edificios, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Asimismo, Ucrania perdió unos 1.495 soldados durante el último día de combates, agregan desde el ente castrense.
"Se está completando la liberación del asentamiento de Kírovsk, en la república popular de Donetsk, donde las unidades de asalto rusas han llegado a las afueras del noroeste", precisa el comunicado del organismo.
En cuanto a las bajas diarias ucranianas, el grupo de tropas Centro causó el mayor número de bajas al enemigo, más de 535, seguido por el grupo Este, con hasta 315 efectivos.
El grupo Oeste causó hasta 230 bajas. En la línea de operaciones del grupo Sur, Ucrania perdió hasta 215 militares, en la del grupo Norte hasta 130 y en la del grupo Dniéper hasta 70 soldados.
Además, las tropas rusas alcanzaron dos tanques, una estación de radar AN/TPQ-37, un vehículo blindado Humvee de fabricación estadounidense y un Snatch británico, al igual que un obús TRF1 francés.
Durante la última jornada, Rusia asestó golpes contra una subestación eléctrica que garantizaba el trabajo de las empresas militares ucranianas y los talleres de producción de la empresa Motor Sich. Fueron alcanzados también almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas en 136 zonas.
La defensa antiaérea rusa interceptó siete bombas guiadas y derribó 202 drones en las últimas 24 horas. La Flota del Mar Negro, a su vez, destruyó dos lanchas no tripuladas.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 86.435 drones, 630 sistemas de misiles antiaéreos, 25.233 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.592 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.888 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 42.513 vehículos militares especiales.
