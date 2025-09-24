https://noticiaslatam.lat/20250924/las-ffaa-rusas-finalizan-la-operacion-para-tomar-el-control-de-la-ciudad-de-kirovsk-en-la-ultima-1166825590.html

Las FFAA rusas están completando la liberación de la ciudad de Kírovsk, en la república popular de Donetsk, al tomar 115 edificios, informaron desde el... 24.09.2025, Sputnik Mundo

En cuanto a las bajas diarias ucranianas, el grupo de tropas Centro causó el mayor número de bajas al enemigo, más de 535, seguido por el grupo Este, con hasta 315 efectivos. El grupo Oeste causó hasta 230 bajas. En la línea de operaciones del grupo Sur, Ucrania perdió hasta 215 militares, en la del grupo Norte hasta 130 y en la del grupo Dniéper hasta 70 soldados.Además, las tropas rusas alcanzaron dos tanques, una estación de radar AN/TPQ-37, un vehículo blindado Humvee de fabricación estadounidense y un Snatch británico, al igual que un obús TRF1 francés.Durante la última jornada, Rusia asestó golpes contra una subestación eléctrica que garantizaba el trabajo de las empresas militares ucranianas y los talleres de producción de la empresa Motor Sich. Fueron alcanzados también almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas en 136 zonas.La defensa antiaérea rusa interceptó siete bombas guiadas y derribó 202 drones en las últimas 24 horas. La Flota del Mar Negro, a su vez, destruyó dos lanchas no tripuladas.

