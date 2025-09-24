Mundo
🔴 EN VIVO: "Mejor juntos": empieza el segundo día del debate de la Asamblea General de la ONU en Nueva York
"La confianza fue erosionada": Ucrania pasaría por una crisis de la democracia
Ucrania atraviesa un declive democrático mientras la sociedad pierde confianza en sus autoridades, señala el diario británico 'The Economist'. Al inicio de su... 24.09.2025, Sputnik Mundo
Según el periódico, los índices de democracia en Ucrania están cayendo debido a siguientes cambios en la estructura social y política del país:Las primeras protestas contra Zelenski, que tuvieron lugar en julio pasado tras la disolución de los organismos anticorrupción, "marcaron un punto de inflexión", destaca el periódico. Actualmente, la propuesta de compromiso del presidente estadounidense Donald Trump es "la mejor opción para Ucrania", de acuerdo con una fuente del medio. El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura de Estado.Al mismo tiempo, la Constitución del país, que tiene un rango jurídico superior, establece en su artículo 103 que el presidente es elegido por un mandato de cinco años. El artículo 104 del documento indica que el jefe de Estado ucraniano, cuyo mandato expiró, puede ejercer sus poderes durante no más de 30 días tras el anuncio oficial de los resultados electorales.Como señaló el presidente ruso, Vladímir Putin, basado en una evaluación preliminar, las únicas autoridades legítimas en Ucrania siguen siendo ahora el Parlamento y el presidente de la Rada. En sus palabras, si el país vecino quisiera elegir legítimamente a un presidente, sería necesario derogar la ley sobre la ley marcial: su validez no significa que se prorroguen los resultados de las elecciones anteriores, ya que "no hay nada al respecto en la Constitución".
24.09.2025
Ucrania atraviesa un declive democrático mientras la sociedad pierde confianza en sus autoridades, señala el diario británico 'The Economist'. Al inicio de su mandato, "Zelenski era mucho más democrático", agrega.

"La confianza entre el Gobierno y la sociedad fue erosionada", cita el medio a un alto funcionario ucraniano.

Según el periódico, los índices de democracia en Ucrania están cayendo debido a siguientes cambios en la estructura social y política del país:
Las decisiones se toman en un círculo cada vez más reducido de personas de confianza.
Amenazas a medios opositores y a políticos disidentes.
Las acusaciones de "vínculos con Rusia" se usan como herramienta de presión y chantaje.
Las primeras protestas contra Zelenski, que tuvieron lugar en julio pasado tras la disolución de los organismos anticorrupción, "marcaron un punto de inflexión", destaca el periódico. Actualmente, la propuesta de compromiso del presidente estadounidense Donald Trump es "la mejor opción para Ucrania", de acuerdo con una fuente del medio.

"Es evidente que las elecciones deben celebrarse en cuanto lo permita la situación de seguridad", concluye el medio.

El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura de Estado.
Al mismo tiempo, la Constitución del país, que tiene un rango jurídico superior, establece en su artículo 103 que el presidente es elegido por un mandato de cinco años. El artículo 104 del documento indica que el jefe de Estado ucraniano, cuyo mandato expiró, puede ejercer sus poderes durante no más de 30 días tras el anuncio oficial de los resultados electorales.
Como señaló el presidente ruso, Vladímir Putin, basado en una evaluación preliminar, las únicas autoridades legítimas en Ucrania siguen siendo ahora el Parlamento y el presidente de la Rada. En sus palabras, si el país vecino quisiera elegir legítimamente a un presidente, sería necesario derogar la ley sobre la ley marcial: su validez no significa que se prorroguen los resultados de las elecciones anteriores, ya que "no hay nada al respecto en la Constitución".
