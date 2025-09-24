https://noticiaslatam.lat/20250924/esta-es-la-realidad-revelan-el-coste-de-las-acciones-de-las-ffaa-de-ucrania-en-kursk-1166834419.html

"Esta es la realidad": revelan el coste de las acciones de las FFAA de Ucrania en Kursk

La invasión ucraniana de la región rusa de Kursk terminó en un fracaso, declaró el excomandante en jefe de las fuerzas ucranianas y embajador en Londres... 24.09.2025, Sputnik Mundo

Subrayó que las tropas rusas aprovecharon las ventajas tecnológicas y tácticas, y no solo detuvieron a las FFAA ucranianas, sino que posteriormente comenzaron a avanzar en la región de Sumi.También señaló que el Ejército ucraniano enfrenta una situación cada vez peor en el frente y que las autoridades deberían abordar estos problemas a nivel nacional. "La muerte, las lesiones o el colapso mental son consecuencias inevitables del servicio prolongado en el frente en las condiciones actuales. Esta es la realidad actual, conocida tanto por quienes evaden la movilización como por quienes (...) hoy esperan su destino en la unidad de fuerzas especiales o en el batallón de reserva", afirmó.El 6 de agosto de 2024, las tropas ucranianas iniciaron una incursión armada en la región de Kursk, lo que provocó el desplazamiento de más de 100.000 civiles, en una situación de emergencia a nivel federal. La liberación total de esta región fue confirmada el pasado 26 de abril por el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov. Según sus datos, el Ejército ucraniano perdió a unos 76.000 militares entre muertos y heridos en esta región rusa.

