"Esta es la realidad": revelan el coste de las acciones de las FFAA de Ucrania en Kursk
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaMilitares ucranianos lloran junto al ataúd de su camarada Kiev, Ucrania, el 15 de diciembre de 2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Síguenos en
La invasión ucraniana de la región rusa de Kursk terminó en un fracaso, declaró el excomandante en jefe de las fuerzas ucranianas y embajador en Londres, Valeri Zaluzhni. En sus palabras, los soldados ucranianos en el frente inevitablemente se enfrentarán a la muerte, lesiones o colapso psicológico.
"La ofensiva de Kursk. Por supuesto, tales acciones, si se justifican principalmente por pérdidas humanas y con objetivos limitados, pueden llevarse a cabo (…) Desconozco el coste de tales acciones, pero obviamente fue demasiado alto", escribió en su columna en el sitio web de la publicación Espejo de la Semana.
Subrayó que las tropas rusas aprovecharon las ventajas tecnológicas y tácticas, y no solo detuvieron a las FFAA ucranianas, sino que posteriormente comenzaron a avanzar en la región de Sumi.
También señaló que el Ejército ucraniano enfrenta una situación cada vez peor en el frente y que las autoridades deberían abordar estos problemas a nivel nacional.
También señaló que el Ejército ucraniano enfrenta una situación cada vez peor en el frente y que las autoridades deberían abordar estos problemas a nivel nacional.
"La muerte, las lesiones o el colapso mental son consecuencias inevitables del servicio prolongado en el frente en las condiciones actuales. Esta es la realidad actual, conocida tanto por quienes evaden la movilización como por quienes (...) hoy esperan su destino en la unidad de fuerzas especiales o en el batallón de reserva", afirmó.
29 de julio, 18:09 GMT
El 6 de agosto de 2024, las tropas ucranianas iniciaron una incursión armada en la región de Kursk, lo que provocó el desplazamiento de más de 100.000 civiles, en una situación de emergencia a nivel federal.
La liberación total de esta región fue confirmada el pasado 26 de abril por el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov. Según sus datos, el Ejército ucraniano perdió a unos 76.000 militares entre muertos y heridos en esta región rusa.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.