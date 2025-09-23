Mundo
🔴 EN VIVO: Arranca el debate general de la 80.ª sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250923/arranca-el-debate-general-de-la-80-sesion-de-la-asamblea-general-de-la-onu-en-nueva-york-1166794659.html
Arranca el debate general de la 80.ª sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York
Arranca el debate general de la 80.ª sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York
Sputnik Mundo
Representantes de los 193 Estados miembros y de los dos países observadores de la ONU se reúnen en Nueva York para participar en el debate general de la 80.ª... 23.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-23T13:06+0000
2025-09-23T13:06+0000
internacional
onu
relaciones internacionales
asamblea general de la onu
nueva york
eeuu
🟠 video
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/17/1166792999_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed533b4e3b8c7eaa3316fd02ae080b9e.jpg
Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde la ciudad de Nueva York, sede de la ONU.¿Quiénes participan?Se espera que la presidenta de la 80.ª Asamblea General, Annalena Baerbock, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pronuncien sus discursos de apertura. Es previsible que la crisis humanitaria en Gaza sea el eje central.Los debates, enmarcados en la Semana de Alto Nivel, se celebran del 23 al 27 de septiembre y el 29 de septiembre.
nueva york
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/17/1166792999_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e5dafd877022bbad19276d79966ad95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
onu, relaciones internacionales, asamblea general de la onu, nueva york, eeuu, 🟠 video
onu, relaciones internacionales, asamblea general de la onu, nueva york, eeuu, 🟠 video

Arranca el debate general de la 80.ª sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York

13:06 GMT 23.09.2025
© Getty Images / Wang Fan/China News Service/VCGEl Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, habla durante la reunión de alto nivel en la sede de la ONU durante la 80.ª sesión de la Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York, EEUU, el 22 de septiembre de 2025
El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, habla durante la reunión de alto nivel en la sede de la ONU durante la 80.ª sesión de la Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York, EEUU, el 22 de septiembre de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 23.09.2025
© Getty Images / Wang Fan/China News Service/VCG
Síguenos en
Representantes de los 193 Estados miembros y de los dos países observadores de la ONU se reúnen en Nueva York para participar en el debate general de la 80.ª sesión de la Asamblea General. El tema de este año es "Mejor juntos: 80 años y más de paz, desarrollo y derechos humanos".
Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde la ciudad de Nueva York, sede de la ONU.
¿Quiénes participan?
89 mandatarios,
5 vicepresidentes,
43 jefes de Gobierno,
un príncipe heredero.
Se espera que la presidenta de la 80.ª Asamblea General, Annalena Baerbock, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pronuncien sus discursos de apertura. Es previsible que la crisis humanitaria en Gaza sea el eje central.
Los debates, enmarcados en la Semana de Alto Nivel, se celebran del 23 al 27 de septiembre y el 29 de septiembre.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала