Arranca el debate general de la 80.ª sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Arranca el debate general de la 80.ª sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Representantes de los 193 Estados miembros y de los dos países observadores de la ONU se reúnen en Nueva York para participar en el debate general de la 80.ª... 23.09.2025, Sputnik Mundo

Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde la ciudad de Nueva York, sede de la ONU.¿Quiénes participan?Se espera que la presidenta de la 80.ª Asamblea General, Annalena Baerbock, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pronuncien sus discursos de apertura. Es previsible que la crisis humanitaria en Gaza sea el eje central.Los debates, enmarcados en la Semana de Alto Nivel, se celebran del 23 al 27 de septiembre y el 29 de septiembre.

