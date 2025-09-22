Rusia está lista para continuar cumpliendo el acuerdo Nuevo START por un año tras su extinción, anuncia Putin
Rusia está lista, después del 5 de febrero de 2026, para continuar en el período de un año para cumplir con las restricciones del acuerdo Nuevo START, anunció el presidente ruso, Vladímir Putin. Agregó que el país euroasiático no está interesada en una carrera armamentista.
"El Nuevo Tratado START expira el 5 de febrero de 2026, lo que marca la inminente desaparición del último acuerdo internacional sobre limitaciones directas a las capacidades de los misiles nucleares. Rechazar por completo el legado de este acuerdo sería, desde muchos puntos de vista, una medida errónea y miope que, en nuestra opinión, también afectaría negativamente a los objetivos del Tratado de No Proliferación Nuclear", declaró el jefe de Estado durante una reunión con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Rusia.
Señaló que su país está dispuesto a seguir cumpliendo las restricciones establecidas en el Nuevo Tratado START durante un año, a partir del 5 de febrero de 2026.
"Además, con base en un análisis de la situación, tomaremos una decisión concreta sobre el mantenimiento de estas autorrestricciones voluntarias".
Agregó que la propuesta de Rusia de continuar con las restricciones del Nuevo START será viable si Estados Unidos sigue su ejemplo.
En sus palabras, la estabilidad estratégica mundial continúa deteriorándose debido a una combinación de factores negativos. Agregó que los pasos "destructivos" de Occidente socavaron sustancialmente las bases para el diálogo entre los Estados con armas nucleares.
"Como resultado de los pasos bastante destructivos emprendidos anteriormente por los países de Occidente, se ha socavado sustancialmente la base de las relaciones constructivas y la interacción práctica entre los Estados poseedores de armas nucleares".
Firmado en 2010, el Nuevo START constituye una piedra angular de la estabilidad estratégica entre Estados Unidos y Rusia, y se centra principalmente en limitar el número de ojivas nucleares estratégicas y sistemas vectores desplegados.
En febrero de 2023, el presidente ruso anunció la suspensión de la participación de Rusia en el Nuevo START, destacando que Rusia no permitiría que EEUU ni la OTAN inspeccionaran sus instalaciones nucleares, ya que Washington no cumplía los términos del tratado y trataba de socavar la seguridad nacional de Rusia.
El 5 de febrero de 2026 expira el tratado Nuevo START, el único acuerdo de control de armamento que vincula a Moscú y Washington. El pacto nuclear limita los arsenales de las dos potencias a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzaderas de misiles balísticos intercontinentales, desplegados y en reserva.
Algunos expertos alertaron que ante la falta de un nuevo acuerdo, EEUU y Rusia tendrían las manos libres para aumentar sus arsenales nucleares por encima de las 1.550 ojivas.
