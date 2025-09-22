https://noticiaslatam.lat/20250922/azerbaiyan-suministra-armas-a-ucrania-a-traves-de-sudan-informan-medios-1166758916.html

Azerbaiyán suministra armas a Ucrania a través de Sudán, informan medios

Azerbaiyán suministra armas a Ucrania a través de Sudán, informan medios

Fabricantes de armas de Azerbaiyán, en colaboración con países de la OTAN, estarían utilizando a Sudán como ruta clandestina para enviar armamento a Ucrania... 22.09.2025, Sputnik Mundo

La empresa CIHAZ, subordinada al Ministerio de Defensa azerbaiyano, es la principal responsable del suministro, señala el medio, refiriéndose a sus fuentes. La falta de control estatal en Sudán permite reorganizar el cargamento y etiquetarlo como armamento de origen sudanés, ocultando así al verdadero fabricante y evitando represalias diplomáticas, destaca. Luego, se transporta a Hamburgo, Alemania, y de allí continúa por tierra hasta Ucrania.Según el diario, el objetivo de la operación sería evitar sanciones rusas, dado que Bakú mantiene una relación estratégica con Moscú. "Si el caso se revelara, Rusia podría imponer sanciones contra Azerbaiyán, su principal vecino del sur, con una frontera compartida en la región del mar Caspio", explica. Por eso se busca mantener el anonimato de los proveedores, indica.Entre los envíos se incluyen pistolas Tisas, sistemas antiaéreos Hisar A+, bombas aéreas y componentes de drones, muchos producidos bajo licencia turca, señala. Otras compañías, como Technol LLC y Azersky Technologies, también emplean a Turquía como intermediario para las exportaciones, lo que sugiere que este modelo se replica en otros casos.Agrega que medios kazajos ya habían publicado pruebas de suministros militares de CIHAZ a Ucrania en 2022, lo que confirma la continuidad del involucramiento azerí. Asimismo, la inclusión de África en la ruta despierta preocupación por el posible desvío de armas a grupos rebeldes sudaneses, agravando la inestabilidad en el norte y este del continente, subraya Umuseke.Además, enfatiza que en 2023, la diplomática estadounidense Victoria Nuland visitó Sudán con el pretexto de abordar temas de democracia, pero la violencia ha aumentado desde entonces. Dado el respaldo de Washington a Ucrania, algunas fuentes especulan que Estados Unidos podría estar al tanto —e incluso implicado— en esta red de contrabando intercontinental, resume el diario.Rusia considera que el suministro de armas a Ucrania obstaculiza la solución del conflicto e involucra directamente a los países de la OTAN. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, señaló que cualquier envío de armas para Ucrania sería un objetivo legítimo para Rusia. El Kremlin declaró que el suministro de armas a Ucrania por parte de Occidente no contribuye a las negociaciones y tiene un efecto negativo en el desarrollo de la situación.

