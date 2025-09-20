https://noticiaslatam.lat/20250920/la-medida-de-china-que-multiplica-sus-lazos-con-rusia-1166693293.html

La medida de China que multiplica sus lazos con Rusia

La medida de China que multiplica sus lazos con Rusia

Sputnik Mundo

La decisión de Pekín de permitir a ciudadanos rusos ingresar a China sin visado para viajes de hasta 30 días ya hizo disparar la demanda por ese destino... 20.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-20T18:00+0000

2025-09-20T18:00+0000

2025-09-20T18:00+0000

nicaragua-rusia: línea directa

china

rusia

venezuela

nicaragua

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/14/1166693423_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ddd2030e6e3e840e65defb129a19cc4b.jpg

Por su parte, la reciprocidad al régimen de libre visado anunciado por el Kremlin podría traducirse en casi 6 millones de visitas anuales provenientes de China, una ambiciosa meta que se plantea Moscú, resaltan los presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa.El podcast también resalta que, siglos después de haber logrado su independencia —conmemorada esta semana por una serie de naciones de América Latina— hoy la región sigue siendo un ejemplo de soberanía.Además, el programa analiza las causas del deseo de Bruselas de impedir la entrada de los viajeros rusos a la Unión Europea.Por último, los conductores se hacen eco del rechazo internacional por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

china

venezuela

nicaragua

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

La medida de China que multiplica sus lazos con Rusia Sputnik Mundo La medida de China que multiplica sus lazos con Rusia 2025-09-20T18:00+0000 true PT26M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, rusia, venezuela, nicaragua, видео