La medida de China que multiplica sus lazos con Rusia
La medida de China que multiplica sus lazos con Rusia
Sputnik Mundo
La decisión de Pekín de permitir a ciudadanos rusos ingresar a China sin visado para viajes de hasta 30 días ya hizo disparar la demanda por ese destino...
china
rusia
venezuela
nicaragua
Por su parte, la reciprocidad al régimen de libre visado anunciado por el Kremlin podría traducirse en casi 6 millones de visitas anuales provenientes de China, una ambiciosa meta que se plantea Moscú, resaltan los presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa.El podcast también resalta que, siglos después de haber logrado su independencia —conmemorada esta semana por una serie de naciones de América Latina— hoy la región sigue siendo un ejemplo de soberanía.Además, el programa analiza las causas del deseo de Bruselas de impedir la entrada de los viajeros rusos a la Unión Europea.Por último, los conductores se hacen eco del rechazo internacional por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.
china
venezuela
nicaragua
La medida de China que multiplica sus lazos con Rusia
La decisión de Pekín de permitir a ciudadanos rusos ingresar a China sin visado para viajes de hasta 30 días ya hizo disparar la demanda por ese destino turístico. Se espera que en 2025, el número de turistas rusos superará la cifra récord de casi 2,4 millones de visitantes desde Rusia que viajaron a la nación vecina en 2019, antes de la pandemia.
Por su parte, la reciprocidad al régimen de libre visado anunciado por el Kremlin podría traducirse en casi 6 millones de visitas anuales provenientes de China, una ambiciosa meta que se plantea Moscú, resaltan los presentadores de la última edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa.
El podcast también resalta que, siglos después de haber logrado su independencia —conmemorada esta semana por una serie de naciones de América Latina— hoy la región sigue siendo un ejemplo de soberanía.
Además, el programa analiza las causas del deseo de Bruselas de impedir la entrada de los viajeros rusos a la Unión Europea.
Por último, los conductores se hacen eco del rechazo internacional por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.
