Venezuela rechaza plegarse ante EEUU y exhibe su músculo militar

El ejercicio militar con maniobras por tierra, aire y mar anunciado por Caracas en respuesta al despliegue bélico estadounidense en el Caribe envía un potente mensaje a Washington de que Venezuela no negocia su soberanía y no cede ante el agresor, por muy potente que sea, coinciden los presentadores de esta edición de 'Puentes Informativos'.