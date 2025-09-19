Venezuela rechaza plegarse ante EEUU y exhibe su músculo militar

https://noticiaslatam.lat/20250919/venezuela-rechaza-plegarse-ante-eeuu-y-exhibe-su-musculo-militar-1166668436.html
El ejercicio militar con maniobras por tierra, aire y mar anunciado por Caracas en respuesta al despliegue bélico estadounidense en el Caribe envía un potente mensaje a Washington de que Venezuela no negocia su soberanía y no cede ante el agresor, por muy potente que sea, coinciden los presentadores de esta edición de 'Puentes Informativos'.
Otro tema del podcast es la decisión de la Unión Europea de suspender el apoyo financiero a Israel
, una medida que no tendría nada que ver con el humanismo, sino más bien respondería a la falta de recursos del bloque comunitario como para seguir alimentando el conflicto ucraniano.
El programa también se hace eco del pánico en Occidente por los avances de Rusia en cuanto a multiplicar tremendamente la fabricación de drones militares
, mientras que EEUU se queda atrás, tanto en los números como también en las tecnologías en esta materia.
Por último, los conductores denuncian la pretensión de Washington y sus aliados de militarizar el espacio ultraterrestre, mientras
que naciones como Rusia y China se esfuerzan por impedirlo.