Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250918/occidente-esta-explotando-la-corte-penal-internacional-segun-un-funcionario-mali-1166763107.html
"Occidente está explotando la Corte Penal Internacional", según un funcionario malí
"Occidente está explotando la Corte Penal Internacional", según un funcionario malí
Sputnik Mundo
Occidente, en su conjunto, cuenta con la existencia de la Corte Penal Internacional (CPI), principalmente, para disciplinar a los líderes africanos, declaró a... 18.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-18T18:59+0000
2025-09-22T14:08+0000
internacional
corte penal internacional (cpi)
🌍 áfrica
sahel
💬 opinión y análisis
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/16/1162676740_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_456445fd902d9f3e324390b5c6fc39f8.jpg
Enfatizó que se trata de un deseo de emancipación y objetividad y que los ciudadanos de los países del Sahel se identificarán con sus jueces. La Confederación del Sahel reafirma su compromiso con los principios basados ​​en el interés de la sociedad, agregó.Subrayó que el principio de igualdad ante la ley ha dejado de aplicarse y que no ha funcionado debido a la doble moral."Occidente está explotando la Corte Penal Internacional", resumió.
https://noticiaslatam.lat/20250711/pese-a-promesas-eeuu-sigue-tratando-a-africa-como-una-reserva-de-recursos-y-un-peon-geopolitico-1164328125.html
sahel
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/16/1162676740_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b66b3708ae08fa533bac10bb1480bdd2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
corte penal internacional (cpi), 🌍 áfrica, sahel, 💬 opinión y análisis
corte penal internacional (cpi), 🌍 áfrica, sahel, 💬 opinión y análisis

"Occidente está explotando la Corte Penal Internacional", según un funcionario malí

18:59 GMT 18.09.2025 (actualizado: 14:08 GMT 22.09.2025)
© AP Photo / Omar HavanaLa Corte Penal Internacional
La Corte Penal Internacional - Sputnik Mundo, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Omar Havana
Síguenos en
Occidente, en su conjunto, cuenta con la existencia de la Corte Penal Internacional (CPI), principalmente, para disciplinar a los líderes africanos, declaró a Sputnik el miembro del Comité de Seguimiento de la Implementación de las Recomendaciones de la Conferencia Nacional para el Renacimiento de Mali, Amadou Tiéoulé Diarra.

"En realidad, hemos presenciado un supuesto 'espectáculo de justicia'", destacó, comentando la decisión de la Alianza de Estados del Sahel de retirarse de la CPI.

Enfatizó que se trata de un deseo de emancipación y objetividad y que los ciudadanos de los países del Sahel se identificarán con sus jueces. La Confederación del Sahel reafirma su compromiso con los principios basados ​​en el interés de la sociedad, agregó.
Subrayó que el principio de igualdad ante la ley ha dejado de aplicarse y que no ha funcionado debido a la doble moral.
"Occidente está explotando la Corte Penal Internacional", resumió.
El presidente de EEUU, Donald Trump, en reunión con los mandatarios de Gabón, Guinea-Bisáu, Liberia, Mauritania y Senegal - Sputnik Mundo, 1920, 11.07.2025
Internacional
"Pese a promesas, EEUU sigue tratando a África como una reserva de recursos y un peón geopolítico"
11 de julio, 07:03 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала