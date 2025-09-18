https://noticiaslatam.lat/20250918/occidente-esta-explotando-la-corte-penal-internacional-segun-un-funcionario-mali-1166763107.html

"Occidente está explotando la Corte Penal Internacional", según un funcionario malí

Occidente, en su conjunto, cuenta con la existencia de la Corte Penal Internacional (CPI), principalmente, para disciplinar a los líderes africanos, declaró a... 18.09.2025, Sputnik Mundo

Enfatizó que se trata de un deseo de emancipación y objetividad y que los ciudadanos de los países del Sahel se identificarán con sus jueces. La Confederación del Sahel reafirma su compromiso con los principios basados ​​en el interés de la sociedad, agregó.Subrayó que el principio de igualdad ante la ley ha dejado de aplicarse y que no ha funcionado debido a la doble moral."Occidente está explotando la Corte Penal Internacional", resumió.

