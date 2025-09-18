https://noticiaslatam.lat/20250918/occidente-esta-explotando-la-corte-penal-internacional-segun-un-funcionario-mali-1166763107.html
"Occidente está explotando la Corte Penal Internacional", según un funcionario malí
Sputnik Mundo
Occidente, en su conjunto, cuenta con la existencia de la Corte Penal Internacional (CPI), principalmente, para disciplinar a los líderes africanos, declaró a...
Enfatizó que se trata de un deseo de emancipación y objetividad y que los ciudadanos de los países del Sahel se identificarán con sus jueces. La Confederación del Sahel reafirma su compromiso con los principios basados en el interés de la sociedad, agregó.Subrayó que el principio de igualdad ante la ley ha dejado de aplicarse y que no ha funcionado debido a la doble moral."Occidente está explotando la Corte Penal Internacional", resumió.
"Occidente está explotando la Corte Penal Internacional", según un funcionario malí
18:59 GMT 18.09.2025 (actualizado: 14:08 GMT 22.09.2025)
Occidente, en su conjunto, cuenta con la existencia de la Corte Penal Internacional (CPI), principalmente, para disciplinar a los líderes africanos, declaró a Sputnik el miembro del Comité de Seguimiento de la Implementación de las Recomendaciones de la Conferencia Nacional para el Renacimiento de Mali, Amadou Tiéoulé Diarra.
"En realidad, hemos presenciado un supuesto 'espectáculo de justicia'", destacó, comentando la decisión de la Alianza de Estados del Sahel de retirarse de la CPI.
Enfatizó que se trata de un deseo de emancipación y objetividad y que los ciudadanos de los países del Sahel se identificarán con sus jueces. La Confederación del Sahel reafirma su compromiso con los principios basados en el interés de la sociedad, agregó.
Subrayó que el principio de igualdad ante la ley ha dejado de aplicarse y que no ha funcionado debido a la doble moral.
"Occidente está explotando la Corte Penal Internacional", resumió.