https://noticiaslatam.lat/20250918/noboa-elimina-el-subsidio-al-diesel-en-ecuador-pasara-lo-mismo-que-en-los-intentos-anteriores-por-1166617906.html

Noboa elimina el subsidio al diésel en Ecuador: ¿pasará lo mismo que en los intentos anteriores por quitarlo?

Noboa elimina el subsidio al diésel en Ecuador: ¿pasará lo mismo que en los intentos anteriores por quitarlo?

Sputnik Mundo

En la edición de esta semana, analizamos en profundidad las causas y consecuencias que puede tener la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador, medida que... 18.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-18T15:00+0000

2025-09-18T15:00+0000

2025-09-18T15:00+0000

por todo lo alto

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/12/1166618490_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_00e160f10e56cbd70a18c553f65c5c9b.png

Ven y vuela con nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para juntos poder observar desde otro ángulo el panorama que engloba el llamado a la paz que realizó Dina Boluarte en Perú.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Alberto García https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166130122_156:0:556:400_100x100_80_0_0_42df9ee7639577285e73f463a5cda05b.jpg

Alberto García https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166130122_156:0:556:400_100x100_80_0_0_42df9ee7639577285e73f463a5cda05b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noboa elimina subsidio al diésel en Ecuador: ¿pasará como en intentos anteriores por quitarlo? Sputnik Mundo Noboa elimina subsidio al diésel en Ecuador: ¿pasará como en intentos anteriores por quitarlo? 2025-09-18T15:00+0000 true PT38M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Alberto García https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166130122_156:0:556:400_100x100_80_0_0_42df9ee7639577285e73f463a5cda05b.jpg

видео