Noboa elimina el subsidio al diésel en Ecuador: ¿pasará lo mismo que en los intentos anteriores por quitarlo?
Ven y vuela con nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para juntos poder observar desde otro ángulo el panorama que engloba el llamado a la paz que realizó Dina Boluarte en Perú.
Darío Orellana
En la edición de esta semana, analizamos en profundidad las causas y consecuencias que puede tener la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador, medida que en Gobiernos anteriores se ha tratado de implementar, pero no ha podido ponerse en práctica.
Ven y vuela con nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para juntos poder observar desde otro ángulo el panorama que engloba el llamado a la paz que realizó Dina Boluarte en Perú.