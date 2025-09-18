Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20250918/las-perdidas-de-pemex-por-robo-de-gas-se-duplicaron-en-el-primer-trimestre-del-2025-1166592019.html
Las pérdidas de Pemex por robo de gas se duplicaron en el primer trimestre del 2025
Las pérdidas de Pemex por robo de gas se duplicaron en el primer trimestre del 2025
Sputnik Mundo
Según un informe interno de la empresa estatal consignado por la prensa mexicana, el volumen sustraído pasó de 61.000 a 123.000 toneladas en comparación con el... 18.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-18T08:30+0000
2025-09-18T08:30+0000
américa latina
petróleos mexicanos (pemex)
puebla
veracruz
hidalgo
claudia sheinbaum
huachicoleo
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0a/1166324302_0:14:800:464_1920x0_80_0_0_e4ebcb09f263d1cd4c00cf258de795d8.jpg
Como resultado de este robo, Petróleos Mexicanos registró pérdidas de 1.440 millones de pesos en los primeros tres meses de 2025, en medio de los intentos del Gobierno mexicano por reforzar el combate a este delito y también estabilizar las finanzas de la empresa petrolera.El problema alcanzó su punto más crítico en marzo, cuando se desviaron 40,846 toneladas de producto en un solo mes.De acuerdo con el documento, el promedio diario de pérdidas para la empresa debido a este delito fue de aproximadamente 16 millones de pesos. Aunque el número de tomas clandestinas detectadas ha disminuido, los reportes señalan una paradoja preocupante: cada punto de extracción ilegal ahora sustrae un volumen significativamente mayor de producto. El gasoducto Cactus-Guadalajara, que atraviesa estados como Puebla, Veracruz e Hidalgo, es una de las infraestructuras más afectadas. Específicamente, el estado de Puebla concentra el mayor número de sustracciones clandestinas y, por ende, el mayor golpe económico para Pemex.
https://noticiaslatam.lat/20250909/1166318637.html
puebla
veracruz
hidalgo
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0a/1166324302_82:0:719:478_1920x0_80_0_0_51da690e4c37f424916470dafbc0f5dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
petróleos mexicanos (pemex), puebla, veracruz, hidalgo, claudia sheinbaum, huachicoleo
petróleos mexicanos (pemex), puebla, veracruz, hidalgo, claudia sheinbaum, huachicoleo

Las pérdidas de Pemex por robo de gas se duplicaron en el primer trimestre del 2025

08:30 GMT 18.09.2025
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaGobierno de México busca que Pemex reciba un aumento de recursos del 7,7%
Gobierno de México busca que Pemex reciba un aumento de recursos del 7,7% - Sputnik Mundo, 1920, 18.09.2025
© telegram SputnikMundo
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Según un informe interno de la empresa estatal consignado por la prensa mexicana, el volumen sustraído pasó de 61.000 a 123.000 toneladas en comparación con el mismo período del 2024.
Como resultado de este robo, Petróleos Mexicanos registró pérdidas de 1.440 millones de pesos en los primeros tres meses de 2025, en medio de los intentos del Gobierno mexicano por reforzar el combate a este delito y también estabilizar las finanzas de la empresa petrolera.

El problema alcanzó su punto más crítico en marzo, cuando se desviaron 40,846 toneladas de producto en un solo mes.
Procesan en México a vicealmirante y otras nueve personas involucradas en caso de huachicol fiscal - Sputnik Mundo, 1920, 09.09.2025
Procesan en México a vicealmirante y otras nueve personas involucradas en caso de huachicol fiscal
9 de septiembre, 22:20 GMT
De acuerdo con el documento, el promedio diario de pérdidas para la empresa debido a este delito fue de aproximadamente 16 millones de pesos.

Aunque el número de tomas clandestinas detectadas ha disminuido, los reportes señalan una paradoja preocupante: cada punto de extracción ilegal ahora sustrae un volumen significativamente mayor de producto.

El gasoducto Cactus-Guadalajara, que atraviesa estados como Puebla, Veracruz e Hidalgo, es una de las infraestructuras más afectadas. Específicamente, el estado de Puebla concentra el mayor número de sustracciones clandestinas y, por ende, el mayor golpe económico para Pemex.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала