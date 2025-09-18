Las pérdidas de Pemex por robo de gas se duplicaron en el primer trimestre del 2025
Según un informe interno de la empresa estatal consignado por la prensa mexicana, el volumen sustraído pasó de 61.000 a 123.000 toneladas en comparación con el mismo período del 2024.
Como resultado de este robo, Petróleos Mexicanos registró pérdidas de 1.440 millones de pesos en los primeros tres meses de 2025, en medio de los intentos del Gobierno mexicano por reforzar el combate a este delito y también estabilizar las finanzas de la empresa petrolera.
El problema alcanzó su punto más crítico en marzo, cuando se desviaron 40,846 toneladas de producto en un solo mes.
9 de septiembre, 22:20 GMT
De acuerdo con el documento, el promedio diario de pérdidas para la empresa debido a este delito fue de aproximadamente 16 millones de pesos.
Aunque el número de tomas clandestinas detectadas ha disminuido, los reportes señalan una paradoja preocupante: cada punto de extracción ilegal ahora sustrae un volumen significativamente mayor de producto.
El gasoducto Cactus-Guadalajara, que atraviesa estados como Puebla, Veracruz e Hidalgo, es una de las infraestructuras más afectadas. Específicamente, el estado de Puebla concentra el mayor número de sustracciones clandestinas y, por ende, el mayor golpe económico para Pemex.
