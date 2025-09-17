Mundo
Lavrov y los jefes de las misiones diplomáticas de más de 100 países examinan la crisis ucraniana
Lavrov y los jefes de las misiones diplomáticas de más de 100 países examinan la crisis ucraniana
Sputnik Mundo
En Moscú se celebra una mesa redonda diplomática con la participación del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, bajo el tema 'La crisis ucraniana... 17.09.2025, Sputnik Mundo
Previamente, desde la Cancillería rusa adelantaron que Lavrov también abordará en su intervención los enfoques de Rusia para la reforma de la ONU y el cambio de secretario general de la organización.En 2024, el presidente ruso Vladímir Putin abogó por una reforma de la ONU. Afirmó que la organización debe desempeñar un papel central en el mantenimiento de la paz y la seguridad, y que es importante adaptar su estructura a las realidades del siglo XXI para que siga funcionando de manera eficaz.
serguéi lavrov, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto
Lavrov y los jefes de las misiones diplomáticas de más de 100 países examinan la crisis ucraniana

08:13 GMT 17.09.2025
© Sputnik / Sergey Guneev / Acceder al contenido multimediaSerguéi Lavrov, canciller ruso
Serguéi Lavrov, canciller ruso - Sputnik Mundo, 1920, 17.09.2025
© Sputnik / Sergey Guneev
Acceder al contenido multimedia
En Moscú se celebra una mesa redonda diplomática con la participación del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, bajo el tema 'La crisis ucraniana: cumplimiento de los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas'.
Previamente, desde la Cancillería rusa adelantaron que Lavrov también abordará en su intervención los enfoques de Rusia para la reforma de la ONU y el cambio de secretario general de la organización.
"Partimos de la base de que la próxima reunión permitirá nuevamente llevar a cabo un intercambio abierto y sincero de opiniones sobre temas de actualidad de la agenda internacional, incluidos diversos aspectos del conflicto en Ucrania", declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
En 2024, el presidente ruso Vladímir Putin abogó por una reforma de la ONU. Afirmó que la organización debe desempeñar un papel central en el mantenimiento de la paz y la seguridad, y que es importante adaptar su estructura a las realidades del siglo XXI para que siga funcionando de manera eficaz.
