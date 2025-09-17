https://noticiaslatam.lat/20250917/lavrov-y-los-jefes-de-las-misiones-diplomaticas-de-mas-de-100-paises-examinan-la-crisis-ucraniana-1166569997.html
Lavrov y los jefes de las misiones diplomáticas de más de 100 países examinan la crisis ucraniana
Lavrov y los jefes de las misiones diplomáticas de más de 100 países examinan la crisis ucraniana
Sputnik Mundo
En Moscú se celebra una mesa redonda diplomática con la participación del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, bajo el tema 'La crisis ucraniana... 17.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-17T08:13+0000
2025-09-17T08:13+0000
2025-09-17T08:13+0000
defensa
serguéi lavrov
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/18/1165797070_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_820fa7f735614ec92c3ef95d62f562a0.jpg
Previamente, desde la Cancillería rusa adelantaron que Lavrov también abordará en su intervención los enfoques de Rusia para la reforma de la ONU y el cambio de secretario general de la organización.En 2024, el presidente ruso Vladímir Putin abogó por una reforma de la ONU. Afirmó que la organización debe desempeñar un papel central en el mantenimiento de la paz y la seguridad, y que es importante adaptar su estructura a las realidades del siglo XXI para que siga funcionando de manera eficaz.
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/18/1165797070_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4737219f89d68b4b1f78a94e29d5778.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
serguéi lavrov, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto
serguéi lavrov, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto
Lavrov y los jefes de las misiones diplomáticas de más de 100 países examinan la crisis ucraniana
En Moscú se celebra una mesa redonda diplomática con la participación del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, bajo el tema 'La crisis ucraniana: cumplimiento de los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas'.
Previamente, desde la Cancillería rusa adelantaron que Lavrov también abordará en su intervención los enfoques de Rusia para la reforma de la ONU y el cambio de secretario general de la organización.
"Partimos de la base de que la próxima reunión permitirá nuevamente llevar a cabo un intercambio abierto y sincero de opiniones sobre temas de actualidad de la agenda internacional, incluidos diversos aspectos del conflicto en Ucrania", declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
En 2024, el presidente ruso Vladímir Putin abogó por una reforma de la ONU. Afirmó que la organización debe desempeñar un papel central en el mantenimiento de la paz y la seguridad, y que es importante adaptar su estructura a las realidades del siglo XXI para que siga funcionando de manera eficaz.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.