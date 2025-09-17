https://noticiaslatam.lat/20250917/lavrov-y-los-jefes-de-las-misiones-diplomaticas-de-mas-de-100-paises-examinan-la-crisis-ucraniana-1166569997.html

Lavrov y los jefes de las misiones diplomáticas de más de 100 países examinan la crisis ucraniana

Lavrov y los jefes de las misiones diplomáticas de más de 100 países examinan la crisis ucraniana

En Moscú se celebra una mesa redonda diplomática con la participación del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, bajo el tema 'La crisis ucraniana...

Previamente, desde la Cancillería rusa adelantaron que Lavrov también abordará en su intervención los enfoques de Rusia para la reforma de la ONU y el cambio de secretario general de la organización.En 2024, el presidente ruso Vladímir Putin abogó por una reforma de la ONU. Afirmó que la organización debe desempeñar un papel central en el mantenimiento de la paz y la seguridad, y que es importante adaptar su estructura a las realidades del siglo XXI para que siga funcionando de manera eficaz.

