https://noticiaslatam.lat/20250917/eeuu-abre-investigacion-sobre-un-modelo-de-vehiculos-de-tesla-1166559051.html

EEUU abre investigación sobre un modelo de vehículos de Tesla

Sputnik Mundo

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés) inició una investigación por reportes... 17.09.2025

Se tratan de los modelos Y 2021, los cuales han acumulado una serie de reportes relacionados con que sus usuarios no pueden abrir las puertas electrónicas desde afuera.Esto se ha vuelto un tema de seguridad, ya que existen casos en los que las personas se dan cuenta de esta falla cuando intentan ingresar al vehículo, luego de acomodar a los niños en la parte trasera. Los carros, por motivos de seguridad, no permiten que los menores abran la puerta desde adentro, aun cuando hay supervisión adulta.De acuerdo con la agencia Reuters, al menos nueve padres de familia han denunciado tener este problema y, en cuatro de estos casos, los familiares se vieron obligados a romper los vidrios para poder sacar a los niños.Tesla no se ha pronunciado sobre el caso, pero de forma preliminar, la NHTSA sospecha que se trata de un problema de voltaje insuficiente, ya que en alguno de los reportes han logrado solucionar la avería.Si tras el análisis de la agencia se determina que este es un problema persistente que pone en riesgo la seguridad de los usuarios, las autoridades podrán solicitar el retiro de todos los modelos de este vehículo.A principios de año, el mismo modelo Y se vio envuelto en una polémica cuando la NHTSA anunció que revisaría 2,6 millones de vehículos de este modelo, ello tras reportarse incidentes relacionados con el sistema que permite manejar el carro de manera remota.En ese entonces, la empresa de Elon Musk anunció que retiraría cerca de 239.000 vehículos para atender un problema relacionado con las cámaras de vista trasera.En febrero, las autoridades reguladoras estadounidenses anunciaron el retiro de 375.000 vehículos modelo Y, y tres por diversos problemas vinculados con su sistema de dirección asistida.La NHTSA detectó que la placa madre de este sistema se sobrecalentaba, lo que provocaba que el sistema de volanteo se apagara cuando el vehículo retomaba su marcha tras frenar.

