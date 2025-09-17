Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250917/eeuu-abre-investigacion-sobre-un-modelo-de-vehiculos-de-tesla-1166559051.html
EEUU abre investigación sobre un modelo de vehículos de Tesla
EEUU abre investigación sobre un modelo de vehículos de Tesla
Sputnik Mundo
La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés) inició una investigación por reportes... 17.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-17T07:30+0000
2025-09-17T07:30+0000
internacional
elon musk
eeuu
tesla
🏛️ compañías
automóviles
⚙️ motor
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/08/1158887095_0:213:3072:1941_1920x0_80_0_0_ca10d83f30c7291afbe8ec6e347b1d73.jpg
Se tratan de los modelos Y 2021, los cuales han acumulado una serie de reportes relacionados con que sus usuarios no pueden abrir las puertas electrónicas desde afuera.Esto se ha vuelto un tema de seguridad, ya que existen casos en los que las personas se dan cuenta de esta falla cuando intentan ingresar al vehículo, luego de acomodar a los niños en la parte trasera. Los carros, por motivos de seguridad, no permiten que los menores abran la puerta desde adentro, aun cuando hay supervisión adulta.De acuerdo con la agencia Reuters, al menos nueve padres de familia han denunciado tener este problema y, en cuatro de estos casos, los familiares se vieron obligados a romper los vidrios para poder sacar a los niños.Tesla no se ha pronunciado sobre el caso, pero de forma preliminar, la NHTSA sospecha que se trata de un problema de voltaje insuficiente, ya que en alguno de los reportes han logrado solucionar la avería.Si tras el análisis de la agencia se determina que este es un problema persistente que pone en riesgo la seguridad de los usuarios, las autoridades podrán solicitar el retiro de todos los modelos de este vehículo.A principios de año, el mismo modelo Y se vio envuelto en una polémica cuando la NHTSA anunció que revisaría 2,6 millones de vehículos de este modelo, ello tras reportarse incidentes relacionados con el sistema que permite manejar el carro de manera remota.En ese entonces, la empresa de Elon Musk anunció que retiraría cerca de 239.000 vehículos para atender un problema relacionado con las cámaras de vista trasera.En febrero, las autoridades reguladoras estadounidenses anunciaron el retiro de 375.000 vehículos modelo Y, y tres por diversos problemas vinculados con su sistema de dirección asistida.La NHTSA detectó que la placa madre de este sistema se sobrecalentaba, lo que provocaba que el sistema de volanteo se apagara cuando el vehículo retomaba su marcha tras frenar.
https://noticiaslatam.lat/20250424/tesla-apuesta-por-un-nuevo-proyecto-a-pesar-de-caida-en-ganancias-1162189498.html
https://noticiaslatam.lat/20250124/tesla-retirara-mas-de-12-millones-de-automoviles-de-china-por-problemas-de-seguridad-1160728294.html
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/08/1158887095_86:158:2607:2048_1920x0_80_0_0_72bbc778d4726b2faeaf92e3ac9a2e0d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
elon musk, eeuu, tesla, 🏛️ compañías, automóviles, ⚙️ motor
elon musk, eeuu, tesla, 🏛️ compañías, automóviles, ⚙️ motor

EEUU abre investigación sobre un modelo de vehículos de Tesla

07:30 GMT 17.09.2025
© AP Photo / David ZalubowskiTesla es una de las empresas automotrices más relevantes del mundo.
Tesla es una de las empresas automotrices más relevantes del mundo. - Sputnik Mundo, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / David Zalubowski
Síguenos en
La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés) inició una investigación por reportes de mal funcionamiento de, al menos, 174.000 vehículos de Tesla.
Se tratan de los modelos Y 2021, los cuales han acumulado una serie de reportes relacionados con que sus usuarios no pueden abrir las puertas electrónicas desde afuera.
Esto se ha vuelto un tema de seguridad, ya que existen casos en los que las personas se dan cuenta de esta falla cuando intentan ingresar al vehículo, luego de acomodar a los niños en la parte trasera.
Los carros, por motivos de seguridad, no permiten que los menores abran la puerta desde adentro, aun cuando hay supervisión adulta.
Cargadores para un Tesla - Sputnik Mundo, 1920, 24.04.2025
Economía
Tesla apuesta por un nuevo proyecto a pesar de la caída en las ganancias
24 de abril, 01:10 GMT
De acuerdo con la agencia Reuters, al menos nueve padres de familia han denunciado tener este problema y, en cuatro de estos casos, los familiares se vieron obligados a romper los vidrios para poder sacar a los niños.
Tesla no se ha pronunciado sobre el caso, pero de forma preliminar, la NHTSA sospecha que se trata de un problema de voltaje insuficiente, ya que en alguno de los reportes han logrado solucionar la avería.
Si tras el análisis de la agencia se determina que este es un problema persistente que pone en riesgo la seguridad de los usuarios, las autoridades podrán solicitar el retiro de todos los modelos de este vehículo.
Tesla - Sputnik Mundo, 1920, 24.01.2025
Economía
Tesla retirará más de 1,2 millones de automóviles de China por problemas de seguridad
24 de enero, 15:29 GMT
A principios de año, el mismo modelo Y se vio envuelto en una polémica cuando la NHTSA anunció que revisaría 2,6 millones de vehículos de este modelo, ello tras reportarse incidentes relacionados con el sistema que permite manejar el carro de manera remota.
En ese entonces, la empresa de Elon Musk anunció que retiraría cerca de 239.000 vehículos para atender un problema relacionado con las cámaras de vista trasera.
En febrero, las autoridades reguladoras estadounidenses anunciaron el retiro de 375.000 vehículos modelo Y, y tres por diversos problemas vinculados con su sistema de dirección asistida.
La NHTSA detectó que la placa madre de este sistema se sobrecalentaba, lo que provocaba que el sistema de volanteo se apagara cuando el vehículo retomaba su marcha tras frenar.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала