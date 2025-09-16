https://noticiaslatam.lat/20250916/mexico-celebra-204-anos-de-independencia-con-desfile-civico-militar-en-la-capital-1166551951.html
México celebra 204 años de independencia con desfile cívico-militar en la capital
México celebra 204 años de independencia con desfile cívico-militar en la capital
Sputnik Mundo
Hace más de 200 años, en 1821, México obtuvo su independencia de España, tras más de 300 años de dominio colonial. El país conmemora su Día de la Independencia... 16.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-16T16:23+0000
2025-09-16T16:23+0000
2025-09-16T16:23+0000
américa latina
méxico
claudia sheinbaum
sociedad
día de independencia de méxico
🟠 video
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/10/1166551793_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6024bad63c2eb96cffcedebf54c44925.jpg
El recorrido se realiza por las principales avenidas de la capital y reúne a las Fuerzas Armadas, servicios de emergencia, estudiantes y organizaciones civiles. El evento sigue a la tradicional ceremonia de El Grito, celebrada en la víspera, en la que la presidenta recrea el histórico Grito de Dolores de 1810 que dio inicio al movimiento independentista.Sputnik te presenta la transmisión en vivo de este evento.
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/10/1166551793_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_281a41ac744b9462b7a1dcb8e11a291f.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
méxico, claudia sheinbaum, sociedad, día de independencia de méxico, 🟠 video
méxico, claudia sheinbaum, sociedad, día de independencia de méxico, 🟠 video
México celebra 204 años de independencia con desfile cívico-militar en la capital
Hace más de 200 años, en 1821, México obtuvo su independencia de España, tras más de 300 años de dominio colonial. El país conmemora su Día de la Independencia el 16 de septiembre con un solemne desfile, al que asiste la presidenta, Claudia Sheinbaum.
El recorrido se realiza por las principales avenidas de la capital y reúne a las Fuerzas Armadas, servicios de emergencia, estudiantes y organizaciones civiles. El evento sigue a la tradicional ceremonia de El Grito, celebrada en la víspera, en la que la presidenta recrea el histórico Grito de Dolores de 1810 que dio inicio al movimiento independentista.
Sputnik te presenta la transmisión en vivo de este evento.