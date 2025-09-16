https://noticiaslatam.lat/20250916/mexico-celebra-204-anos-de-independencia-con-desfile-civico-militar-en-la-capital-1166551951.html

México celebra 204 años de independencia con desfile cívico-militar en la capital

Hace más de 200 años, en 1821, México obtuvo su independencia de España, tras más de 300 años de dominio colonial. El país conmemora su Día de la Independencia... 16.09.2025, Sputnik Mundo

El recorrido se realiza por las principales avenidas de la capital y reúne a las Fuerzas Armadas, servicios de emergencia, estudiantes y organizaciones civiles. El evento sigue a la tradicional ceremonia de El Grito, celebrada en la víspera, en la que la presidenta recrea el histórico Grito de Dolores de 1810 que dio inicio al movimiento independentista.Sputnik te presenta la transmisión en vivo de este evento.

