México celebra 204 años de independencia con desfile cívico-militar en la capital
México celebra 204 años de independencia con desfile cívico-militar en la capital
Hace más de 200 años, en 1821, México obtuvo su independencia de España, tras más de 300 años de dominio colonial. El país conmemora su Día de la Independencia... 16.09.2025, Sputnik Mundo
El recorrido se realiza por las principales avenidas de la capital y reúne a las Fuerzas Armadas, servicios de emergencia, estudiantes y organizaciones civiles. El evento sigue a la tradicional ceremonia de El Grito, celebrada en la víspera, en la que la presidenta recrea el histórico Grito de Dolores de 1810 que dio inicio al movimiento independentista.Sputnik te presenta la transmisión en vivo de este evento.
16:23 GMT 16.09.2025
© AnadoluMiembros del Ejército mexicano participan en el desfile militar anual para conmemorar el 201.° aniversario de la independencia de México, en la plaza principal del Zócalo, en la Ciudad de México, México, el 16 de septiembre de 2022
Miembros del Ejército mexicano participan en el desfile militar anual para conmemorar el 201.° aniversario de la independencia de México, en la plaza principal del Zócalo, en la Ciudad de México, México, el 16 de septiembre de 2022 - Sputnik Mundo, 1920, 16.09.2025
Hace más de 200 años, en 1821, México obtuvo su independencia de España, tras más de 300 años de dominio colonial. El país conmemora su Día de la Independencia el 16 de septiembre con un solemne desfile, al que asiste la presidenta, Claudia Sheinbaum.
El recorrido se realiza por las principales avenidas de la capital y reúne a las Fuerzas Armadas, servicios de emergencia, estudiantes y organizaciones civiles. El evento sigue a la tradicional ceremonia de El Grito, celebrada en la víspera, en la que la presidenta recrea el histórico Grito de Dolores de 1810 que dio inicio al movimiento independentista.
Sputnik te presenta la transmisión en vivo de este evento.
