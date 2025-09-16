La comisión de la ONU califica de genocidio las acciones de Israel en la franja de Gaza
07:28 GMT 16.09.2025 (actualizado: 08:17 GMT 16.09.2025)
© AP Photo / Abdel Kareem HanaPalestinos transportan sacos de harina descargados de un convoy de ayuda humanitaria en las afueras de Beit Lahiya, al norte de la Franja de Gaza
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Israel es responsable de no haber impedido y castigado el genocidio contra los habitantes de Gaza, según la comisión de la ONU. Al mismo tiempo, enfatizó que Israel sigue cometiendo genocidio en la franja de Gaza y sus acciones contra la población son las más despiadadas desde 1948.
"La comisión concluyó que las autoridades israelíes han destruido parcialmente la capacidad reproductiva de los palestinos en el sector de Gaza como grupo, entre otras cosas mediante la imposición de medidas destinadas a impedir la procreación, y han creado deliberadamente condiciones de vida destinadas a la eliminación física de los palestinos como grupo", destacó el informe.
En este contexto, la comisión sostuvo que esto constituye un "acto fundamental de genocidio", según lo establecido en el Estatuto de Roma y en la Convención sobre el Genocidio.
Además, en el comunicado se subraya que los líderes militares y políticos de Israel, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu, incitaron al genocidio en Gaza.
"Mentiras de Hamás"
A su vez, Israel rechazó el informe de la ONU sobre Gaza y pidió disolver la comisión que presentó la investigación. La Cancillería del país judío añadió que el documento fue publicado por personas que actuaban como "representantes de Hamás".
"El informe se basa íntegramente en mentiras de Hamás, repetidas hasta la saciedad. Estas invenciones ya han sido completamente refutadas, entre otras cosas, en un estudio académico independiente y exhaustivo de BESA [Centro de Estudios Estratégicos Begin-Sadat, adscrito a la Universidad Bar-Ilan de Israel], que desmintió todas y cada una de las afirmaciones falsas sobre el genocidio", declararon desde el Ministerio.
