La comisión de la ONU califica de genocidio las acciones de Israel en la franja de Gaza

Israel es responsable de no haber impedido y castigado el genocidio contra los habitantes de Gaza, según la comisión de la ONU. Al mismo tiempo, enfatizó que... 16.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-16T07:28+0000

2025-09-16T07:28+0000

2025-09-16T08:17+0000

franja de gaza

israel

defensa

onu

🛡️ zonas de conflicto

🌍 oriente medio

benjamín netanyahu

En este contexto, la comisión sostuvo que esto constituye un "acto fundamental de genocidio", según lo establecido en el Estatuto de Roma y en la Convención sobre el Genocidio.Además, en el comunicado se subraya que los líderes militares y políticos de Israel, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu, incitaron al genocidio en Gaza."Mentiras de Hamás"A su vez, Israel rechazó el informe de la ONU sobre Gaza y pidió disolver la comisión que presentó la investigación. La Cancillería del país judío añadió que el documento fue publicado por personas que actuaban como "representantes de Hamás".

franja de gaza

israel

