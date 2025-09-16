Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20250916/la-comision-de-la-onu-califica-las-acciones-de-israel-en-la-franja-de-gaza-de-genocidio-1166539413.html
La comisión de la ONU califica de genocidio las acciones de Israel en la franja de Gaza
La comisión de la ONU califica de genocidio las acciones de Israel en la franja de Gaza
Sputnik Mundo
Israel es responsable de no haber impedido y castigado el genocidio contra los habitantes de Gaza, según la comisión de la ONU. Al mismo tiempo, enfatizó que... 16.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-16T07:28+0000
2025-09-16T08:17+0000
franja de gaza
israel
defensa
onu
🛡️ zonas de conflicto
🌍 oriente medio
benjamín netanyahu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/18/1165795748_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_43521e57d7a1423343f4f072664267d8.jpg
En este contexto, la comisión sostuvo que esto constituye un "acto fundamental de genocidio", según lo establecido en el Estatuto de Roma y en la Convención sobre el Genocidio.Además, en el comunicado se subraya que los líderes militares y políticos de Israel, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu, incitaron al genocidio en Gaza."Mentiras de Hamás"A su vez, Israel rechazó el informe de la ONU sobre Gaza y pidió disolver la comisión que presentó la investigación. La Cancillería del país judío añadió que el documento fue publicado por personas que actuaban como "representantes de Hamás".
https://noticiaslatam.lat/20250916/1166539213.html
franja de gaza
israel
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/18/1165795748_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_0fe276ddf704a6d7936fcaa0bf7b6e59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
franja de gaza, israel, onu, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio, benjamín netanyahu
franja de gaza, israel, onu, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio, benjamín netanyahu

La comisión de la ONU califica de genocidio las acciones de Israel en la franja de Gaza

07:28 GMT 16.09.2025 (actualizado: 08:17 GMT 16.09.2025)
© AP Photo / Abdel Kareem HanaPalestinos transportan sacos de harina descargados de un convoy de ayuda humanitaria en las afueras de Beit Lahiya, al norte de la Franja de Gaza
Palestinos transportan sacos de harina descargados de un convoy de ayuda humanitaria en las afueras de Beit Lahiya, al norte de la Franja de Gaza - Sputnik Mundo, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Síguenos en
Israel es responsable de no haber impedido y castigado el genocidio contra los habitantes de Gaza, según la comisión de la ONU. Al mismo tiempo, enfatizó que Israel sigue cometiendo genocidio en la franja de Gaza y sus acciones contra la población son las más despiadadas desde 1948.

"La comisión concluyó que las autoridades israelíes han destruido parcialmente la capacidad reproductiva de los palestinos en el sector de Gaza como grupo, entre otras cosas mediante la imposición de medidas destinadas a impedir la procreación, y han creado deliberadamente condiciones de vida destinadas a la eliminación física de los palestinos como grupo", destacó el informe.

En este contexto, la comisión sostuvo que esto constituye un "acto fundamental de genocidio", según lo establecido en el Estatuto de Roma y en la Convención sobre el Genocidio.
Ofensiva a gran escala en Gaza: Israel promete no retirarse hasta que la misión haya concluido - Sputnik Mundo, 1920, 16.09.2025
Ofensiva a gran escala en Gaza: Israel promete no retirarse hasta que "la misión haya concluido"
06:45 GMT
Además, en el comunicado se subraya que los líderes militares y políticos de Israel, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu, incitaron al genocidio en Gaza.

"Mentiras de Hamás"

A su vez, Israel rechazó el informe de la ONU sobre Gaza y pidió disolver la comisión que presentó la investigación. La Cancillería del país judío añadió que el documento fue publicado por personas que actuaban como "representantes de Hamás".
"El informe se basa íntegramente en mentiras de Hamás, repetidas hasta la saciedad. Estas invenciones ya han sido completamente refutadas, entre otras cosas, en un estudio académico independiente y exhaustivo de BESA [Centro de Estudios Estratégicos Begin-Sadat, adscrito a la Universidad Bar-Ilan de Israel], que desmintió todas y cada una de las afirmaciones falsas sobre el genocidio", declararon desde el Ministerio.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала