Fuerzas rusas destruyen un centro logístico de armas occidentales de las FFAA ucranianas en el último día

Fuerzas rusas destruyen un centro logístico de armas occidentales de las FFAA ucranianas en el último día

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia alcanzaron un centro logístico de distribución de armas y equipo militar suministrado por los países occidentales a Fuerzas Armadas de... 16.09.2025

Rusia también asestó golpes contra una base de combustible, almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 153 zonas.Asimismo, las tropas rusas neutralizaron siete vehículos blindados y 10 piezas de artillería, incluidos un obús M777 y un Paladin de fabricación estadounidense.En cuanto a las bajas militares ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 445 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 260 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 255 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 185 militares.La defensa antiaérea rusa, por su parte, derribó 357 vehículos aéreos no tripulados, en las últimas 24 horas, agregan desde el ente castrense.

ucrania

Noticias

Sputnik Mundo

