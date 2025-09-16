https://noticiaslatam.lat/20250916/fuerzas-rusas-destruyen-un-centro-logistico-de-armas-occidentales-de-las-ffaa-ucranianas-en-el-1166541960.html
Fuerzas rusas destruyen un centro logístico de armas occidentales de las FFAA ucranianas en el último día
Sputnik Mundo
Las FFAA de Rusia alcanzaron un centro logístico de distribución de armas y equipo militar suministrado por los países occidentales a Fuerzas Armadas de... 16.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-16T13:01+0000
2025-09-16T13:01+0000
2025-09-16T13:01+0000
defensa
rusia
ucrania
🌍 europa
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/10/1166541748_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_bb88aa4a5f330a5c4c3051cf5ec7c952.jpg
Rusia también asestó golpes contra una base de combustible, almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 153 zonas.Asimismo, las tropas rusas neutralizaron siete vehículos blindados y 10 piezas de artillería, incluidos un obús M777 y un Paladin de fabricación estadounidense.En cuanto a las bajas militares ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 445 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 260 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 255 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 185 militares.La defensa antiaérea rusa, por su parte, derribó 357 vehículos aéreos no tripulados, en las últimas 24 horas, agregan desde el ente castrense.
https://noticiaslatam.lat/20250915/1166514050.html
ucrania
rusia, ucrania, 🌍 europa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto
Las FFAA de Rusia alcanzaron un centro logístico de distribución de armas y equipo militar suministrado por los países occidentales a Fuerzas Armadas de Ucrania, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en la última jornada, Kiev perdió unos 1.435 militares, precisan desde el organismo.
Rusia también asestó golpes contra una base de combustible, almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 153 zonas.
Asimismo, las tropas rusas neutralizaron siete vehículos blindados y 10 piezas de artillería, incluidos un obús M777 y un Paladin de fabricación estadounidense.
En cuanto a las bajas militares ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 445 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 260 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 255 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 185 militares.
La defensa antiaérea rusa, por su parte, derribó 357 vehículos aéreos no tripulados, en las últimas 24 horas, agregan desde el ente castrense.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 84.508 drones, 628 sistemas de misiles antiaéreos, 25.123 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.591 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.619 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 41.911 vehículos militares especiales.
