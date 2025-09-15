Mundo
https://noticiaslatam.lat/20250915/la-union-europea-esta-preparando-un-maidan-serbio-senala-la-inteligencia-rusa-1166512648.html
La Unión Europea está preparando un "Maidán serbio", señala la Inteligencia rusa
La Unión Europea está preparando un "Maidán serbio", señala la Inteligencia rusa
Las élites europeas están decididas a aprovechar el aniversario de los trágicos acontecimientos del 1 de noviembre en Novi Sad, que desencadenaron las... 15.09.2025
2025-09-15T09:24+0000
2025-09-15T09:35+0000
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0f/1166512464_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_e45e74c6f55a20763da29ed474d4bd78.jpg
El ente agrega que se está haciendo hincapié en "el lavado de cerebro" de la juventud serbia y en la promoción del llamado "futuro europeo brillante". En Bruselas esperan que la inyección financiera a los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales permita movilizar al electorado de protesta, sacar a la gente a las calles y completar el "Maidán serbio" siguiendo un guion ya probado en múltiples ocasiones, indica el SVR."Sin embargo, el escenario de la revolución de colores en Serbia, que Occidente ha probado con éxito en muchos países, está fallando. Los objetivos finales de la euroburocracia no han sido alcanzados. La razón de ello es el fuerte sentimiento patriótico que persiste en la sociedad local, la influencia unificadora de la Iglesia Ortodoxa Serbia, así como el recuerdo de la agresión de la OTAN y los bombardeos del país, que provocaron su desintegración", señala el comunicado.Las manifestaciones de estudiantes y partidarios de la oposición estallaron tras la muerte de 16 personas por un derrumbe en una estación de trenes en la ciudad de Novi Sad, el 1 de noviembre de 2024.Las autoridades serbias sostienen que las protestas tienen como objetivo tumbar al Gobierno y al presidente, Aleksandar Vucic, y que detrás de las mismas están organizaciones y medios financiados desde el extranjero.
La Unión Europea está preparando un "Maidán serbio", señala la Inteligencia rusa

09:24 GMT 15.09.2025 (actualizado: 09:35 GMT 15.09.2025)
Manifestantes antigubernamentales se enfrentan a la Policía antidisturbios durante una protesta contra el aumento de la brutalidad policial en la ciudad de Novi Sad, en el norte de Serbia, el 5 de septiembre de 2025
Manifestantes antigubernamentales se enfrentan a la Policía antidisturbios durante una protesta contra el aumento de la brutalidad policial en la ciudad de Novi Sad, en el norte de Serbia, el 5 de septiembre de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Las élites europeas están decididas a aprovechar el aniversario de los trágicos acontecimientos del 1 de noviembre en Novi Sad, que desencadenaron las protestas, para "inclinar la balanza" a su favor, revela el Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR).
El ente agrega que se está haciendo hincapié en "el lavado de cerebro" de la juventud serbia y en la promoción del llamado "futuro europeo brillante".
En Bruselas esperan que la inyección financiera a los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales permita movilizar al electorado de protesta, sacar a la gente a las calles y completar el "Maidán serbio" siguiendo un guion ya probado en múltiples ocasiones, indica el SVR.
‍ La inteligencia extranjera intenta derrocar al Gobierno de Serbia, revela Vucic - Sputnik Mundo, 1920, 13.09.2025
Internacional
‍La inteligencia extranjera intenta derrocar al Gobierno de Serbia, revela Vucic
13 de septiembre, 10:25 GMT
"Sin embargo, el escenario de la revolución de colores en Serbia, que Occidente ha probado con éxito en muchos países, está fallando. Los objetivos finales de la euroburocracia no han sido alcanzados. La razón de ello es el fuerte sentimiento patriótico que persiste en la sociedad local, la influencia unificadora de la Iglesia Ortodoxa Serbia, así como el recuerdo de la agresión de la OTAN y los bombardeos del país, que provocaron su desintegración", señala el comunicado.
Las manifestaciones de estudiantes y partidarios de la oposición estallaron tras la muerte de 16 personas por un derrumbe en una estación de trenes en la ciudad de Novi Sad, el 1 de noviembre de 2024.
Las autoridades serbias sostienen que las protestas tienen como objetivo tumbar al Gobierno y al presidente, Aleksandar Vucic, y que detrás de las mismas están organizaciones y medios financiados desde el extranjero.
