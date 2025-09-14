https://noticiaslatam.lat/20250914/detenidos-en-alligator-alcatraz-tienen-dificultades-para-comunicarse-con-sus-abogados-1166475408.html
Detenidos en Alligator Alcatraz tienen dificultades para comunicarse con sus abogados
Además de esta situación, los detenidos son transferidos previo a la visita programada con sus abogados, lo que dificulta la posibilidad de obtener un juicio.Los documentos mostrados por el medio son en respuesta a una transferencia hecha de Miami a Fort Myers de una demanda federal, donde se argumenta que a los internos se les impide hablar con los litigantes mientras están en Alligator Alcatraz.Asimismo, durante las videollamadas con sus defensores, los internos están en sitios que no se encuentran protegidos contra posibles escuchas del personal, sumado a que los documentos están sujetos a la revisión de los funcionarios del lugar, aludieron los litigantes.Este centro penitenciario acumula diversas batallas. Por ejemplo, el 5 de septiembre, la Corte Federal de Apelaciones de EEUU suspendió el fallo de una jueza que ordenó inhabilitar Alligator Alcatraz para octubre, el cual tiene capacidad para 5.000 personas y ha sido duramente criticado por haber sido construido sobre un humedal donde abunda fauna salvaje.La decisión final de esta autoridad se considera una victoria para el Gobierno de Florida y para la Administración Trump en general, que se puso el objetivo de detener entre 1.200 y 1.500 migrantes indocumentados cada día.El propósito de las autoridades estadounidenses es lograr que este centro de detención "facilite el incremento en la frecuencia y el número de deportaciones" de migrantes irregulares.
Las personas internadas en el centro de detención migratorio no han podido hablar con sus defensores, debido a que aún no hay protocolos para que esto ocurra, de acuerdo con documentos judiciales obtenidos por la agencia 'Associated Press'.
Además de esta situación, los detenidos son transferidos previo a la visita programada con sus abogados, lo que dificulta la posibilidad de obtener un juicio.
Los documentos mostrados por el medio son en respuesta a una transferencia hecha de Miami a Fort Myers de una demanda federal, donde se argumenta que a los internos se les impide hablar con los litigantes mientras están en Alligator Alcatraz
.
"El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos continúa omitiendo información en línea sobre los detenidos, 'para que los abogados no puedan confirmar si los clientes detenidos están en ese sitio'", refirió AP.
Asimismo, durante las videollamadas con sus defensores, los internos están en sitios que no se encuentran protegidos contra posibles escuchas del personal, sumado a que los documentos están sujetos a la revisión de los funcionarios del lugar, aludieron los litigantes.
Este centro penitenciario acumula diversas batallas. Por ejemplo, el 5 de septiembre, la Corte Federal de Apelaciones de EEUU suspendió el fallo de una jueza
que ordenó inhabilitar Alligator Alcatraz para octubre, el cual tiene capacidad para 5.000 personas y ha sido duramente criticado por haber sido construido sobre un humedal donde abunda fauna salvaje.
La decisión final de esta autoridad se considera una victoria para el Gobierno de Florida y para la Administración Trump en general, que se puso el objetivo de detener entre 1.200 y 1.500 migrantes indocumentados cada día.
El propósito de las autoridades estadounidenses es lograr que este centro de detención "facilite el incremento en la frecuencia y el número de deportaciones" de migrantes irregulares.
