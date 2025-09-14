El majestuoso lienzo de Rusia: donde la naturaleza y el hombre crean arte
Canción blanca de la cresta de Chikhachiov representa una rara fotografía del leopardo de las nieves Akkaya, que en el idioma altái significa canción blanca, tomada en la cresta de Chikhachiov, en el sureste de las montañas de Altái. Ganó el premio del público.
La ciudad donde la luna se alza sobre la eternidad en la categoría 180 Maravillas de Rusia. El puente Betancourt de la ciudad de San Petersburgo.
Los arcos misteriosos de la isla Simushir, un archipiélago de origen volcánico, parte de la Gran Cadena de las Islas Kuriles, en el Lejano Oriente, en la categoría Paisaje.
La isla de los perros blancos en la categoría Capturado con smartphone. La isla de Jarjusari, en el lago Ládoga, al noroeste de Rusia.
En el reino de coral, donde una tarántula se escondió en el cuerpo fructífero de un hongo raro, incluido en el Libro Rojo. Región de Oriol, Rusia central.
El témpano Foca triste, descubierto accidentalmente por el autor durante un viaje fotográfico por el río, en la categoría Arte de la naturaleza salvaje. Región de Primorie, Lejano Oriente.
Bisontes peleando en la categoría Mundo animal. Reserva Kalúzhskie Zaseki, Rusia central.
El bosque misterioso en los alrededores del lago Ládoga en la categoría Los fondos de pantalla más bellos.
La abuela Nadia y sus gatos en la categoría Rusia en rostros. Pueblo de Dievo-Gorodishche, Rusia central.
Una araña saltadora en el pétalo de una rosa roja en la categoría Macromundo. Ciudad de Bataisk, sur de Rusia.
La imagen Turquesa, que capturó el valle del río Multa desde una vista aérea, Altái, recibió el premio especial Objeto de arte natural.
Cuento matutino sobre el bosque de abetos en la categoría Magia de los elementos. Pantano Oziórnoye, región de Leningrado, noroeste de Rusia.
Un mochuelo alpino escondiéndose del mal tiempo en la foto El árbol te observa. Jardín Botánico Principal de la Academia de Ciencias de Rusia de Tsitsin, Moscú.
Mañana brumosa en la región de Moscú en la categoría Paisaje.
A través del prisma del hielo en la categoría Fenómenos naturales. Embalse de Zeya, Lejano Oriente.
