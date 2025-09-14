Mundo
Mundo
El majestuoso lienzo de Rusia: donde la naturaleza y el hombre crean arte
El majestuoso lienzo de Rusia: donde la naturaleza y el hombre crean arte
'El país más hermoso' es un ambicioso proyecto mediático de la Sociedad Geográfica Rusa, dedicado a la preservación del patrimonio nacional de la vasta...
📷 fotos
multimedia
🎭 arte y cultura
naturaleza
rusia
Sputnik Mundo
El majestuoso lienzo de Rusia: donde la naturaleza y el hombre crean arte

14.09.2025
'El país más hermoso' es un ambicioso proyecto mediático de la Sociedad Geográfica Rusa, dedicado a la preservación del patrimonio nacional de la vasta potencia euroasiática. Este año, 8.000 participantes de diez países enviaron más de 50.000 fotos al concurso. Entre los autores se encontraban profesionales, aficionados, rusos y extranjeros.
Sputnik te muestra imágenes tomadas por los mejores maestros rusos del arte fotográfico.
© Foto : Vyacheslav Zametnya/RGS/The Most Beautiful Country 2025

Canción blanca de la cresta de Chikhachiov representa una rara fotografía del leopardo de las nieves Akkaya, que en el idioma altái significa canción blanca, tomada en la cresta de Chikhachiov, en el sureste de las montañas de Altái. Ganó el premio del público.

© Foto : Ruslan Kondratenko/RGS/The Most Beautiful Country 2025

La ciudad donde la luna se alza sobre la eternidad en la categoría 180 Maravillas de Rusia. El puente Betancourt de la ciudad de San Petersburgo.

© Foto : Aleksander Lavrentyev/RGS/The Most Beautiful Country 2025

Los arcos misteriosos de la isla Simushir, un archipiélago de origen volcánico, parte de la Gran Cadena de las Islas Kuriles, en el Lejano Oriente, en la categoría Paisaje.

© Foto : Maria Tyuryukhanova/RGS/The Most Beautiful Country 2025

La isla de los perros blancos en la categoría Capturado con smartphone. La isla de Jarjusari, en el lago Ládoga, al noroeste de Rusia.

© Foto : Denis Pronin/RGS/The Most Beautiful Country 2025

En el reino de coral, donde una tarántula se escondió en el cuerpo fructífero de un hongo raro, incluido en el Libro Rojo. Región de Oriol, Rusia central.

© Foto : Igor Zhabskiy/RGS/The Most Beautiful Country 2025

El témpano Foca triste, descubierto accidentalmente por el autor durante un viaje fotográfico por el río, en la categoría Arte de la naturaleza salvaje. Región de Primorie, Lejano Oriente.

© Foto : Ivan Gorshkov/RGS/The Most Beautiful Country 2025

Bisontes peleando en la categoría Mundo animal. Reserva Kalúzhskie Zaseki, Rusia central.

© Foto : Daniil Silantyev/RGS/The Most Beautiful Country 2025

El bosque misterioso en los alrededores del lago Ládoga en la categoría Los fondos de pantalla más bellos.

© Foto : Olga Papina/RGS/The Most Beautiful Country 2025

La abuela Nadia y sus gatos en la categoría Rusia en rostros. Pueblo de Dievo-Gorodishche, Rusia central.

© Foto : Yuri Podgrushny/RGS/The Most Beautiful Country 2025

Una araña saltadora en el pétalo de una rosa roja en la categoría Macromundo. Ciudad de Bataisk, sur de Rusia.

© Foto : Pavel Ivshin/RGS/The Most Beautiful Country 2025

La imagen Turquesa, que capturó el valle del río Multa desde una vista aérea, Altái, recibió el premio especial Objeto de arte natural.

© Foto : Aleksander Pashenichev/RGS/The Most Beautiful Country 2025

Cuento matutino sobre el bosque de abetos en la categoría Magia de los elementos. Pantano Oziórnoye, región de Leningrado, noroeste de Rusia.

© Foto : Natalya Privalenko/RGS/The Most Beautiful Country 2025

Un mochuelo alpino escondiéndose del mal tiempo en la foto El árbol te observa. Jardín Botánico Principal de la Academia de Ciencias de Rusia de Tsitsin, Moscú.

© Foto : Sergei Telnyuk/RGS/The Most Beautiful Country 2025

Mañana brumosa en la región de Moscú en la categoría Paisaje.

© Foto : Anastasia Asadullina/RGS/The Most Beautiful Country 2025

A través del prisma del hielo en la categoría Fenómenos naturales. Embalse de Zeya, Lejano Oriente.

