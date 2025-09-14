Protestas en Nepal, el eclipse lunar y la despedida de Giorgio Armani, entre las fotos de la semana
Un manifestante con chaleco antibalas y un escudo arrebatado a un policía grita consignas en el palacio de Singha Durbar, sede de varios Ministerios y oficinas del Gobierno de Nepal, durante una protesta contra la prohibición de las redes sociales y la corrupción en la capital, Katmandú.
Las modelos desfilan en la pasarela de la colección RILLKEM del diseñador Keming Ren durante el cuarto día de la Semana de la Moda de China Otoño 2025, en Pekín.
Llamas y humo se elevan desde un edificio tras el bombardeo del Ejército israelí sobre la torre al Ruya, en la ciudad de Gaza.
Un simpatizante del principal partido opositor de Turquía —el Partido Republicano del Pueblo (CHP)— se enfrenta a los agentes de Policía, frente a su sede en Estambul.
En la foto: eclipse lunar total en la ciudad rusa de Kazán.
El eclipse lunar es un fenómeno natural en el que la Tierra bloquea la luz solar que incide sobre la Luna y forma una sombra en su superficie.
Un grupo de elefantes salvajes busca comida en un vertedero de basura en la ciudad de Tissamaharama, Sri Lanka, lo que pone de relieve el creciente conflicto entre la fauna silvestre y los residuos humanos.
La escena subraya la urgente necesidad de una gestión sostenible de los residuos y la conservación de la fauna silvestre.
Los manifestantes se hacen selfies y celebran en el palacio de Singha Durbar, después de que fuera incendiado durante protestas contra la prohibición de las redes sociales y la corrupción en Nepal.
La cantante canadiense Tate McRae interpreta la canción Sports Car durante los MTV Video Music Awards en el UBS Arena de Elmont, Nueva York.
Un hombre maneja un rickshaw durante un apagón en La Habana, Cuba.
Despedida del diseñador de moda italiano Giorgio Armani en el centro de exposiciones de la casa de moda Armani/Teatro en Milán.
Armani falleció el 4 de septiembre a los 91 años.
En París, varios cientos de estudiantes y manifestantes bloquearon el colegio de Helene Boucher. Fue levantada una barricada con contenedores de basura en llamas para bloquear el tráfico cerca de la Plaza de la Nación. La Policía dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos tras varios enfrentamientos.
Esto forma parte del movimiento Bloquons tout (Bloqueemos todo) para protestar contra las medidas de austeridad anunciadas para el presupuesto de 2026 y denunciar las políticas del presidente francés, Emmanuel Macron.
Una persona hace girar lana de acero frente a la instalación Homenaje en Luz, en recuerdo de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que brilla en el cielo detrás del puente de Brooklyn, Nueva York.
Una menor palestina desplazada alimenta a su hermana con pan frente a la escuela Farabi, que se ha convertido en un refugio tras ser alcanzada por un ataque israelí, en la ciudad de Gaza.
Una granjera grita al pisarle una vaca el pie, durante la evaluación del ganado en la Feria del Condado de Dorset, en Dorchester, Reino Unido.
El programa de eventos y atracciones muestra la excelencia de la agricultura local y la vida rural, incluyendo a artesanos, granjeros y productores locales. Organizada por la Sociedad Agrícola de Dorchester (DAS), la feria lleva celebrándose más de 180 años y atrae a unos 60.000 visitantes.
Una estatua del dios hindú Ganesha, con cabeza de elefante, es llevada para su inmersión en el último día del festival Ganesh Chaturthi, de 10 días de duración, en la ciudad de Bombay, en la India.
Artistas caminan sobre zancos durante la Segunda Cumbre Africana sobre el Clima (ACS2) en Adís Abeba, Etiopía.
Vista aérea de los gigantescos patrones con forma de árbol que aparecieron en el lecho del río Qiantang en la provincia de Jiaxing, China.
En la foto: la celebración del 20.º desfile aniversario del transporte histórico en Moscú.
