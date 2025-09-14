https://noticiaslatam.lat/20250914/1166433907.html

Protestas en Nepal, el eclipse lunar y la despedida de Giorgio Armani, entre las fotos de la semana

Protestas en Nepal, el eclipse lunar y la despedida de Giorgio Armani, entre las fotos de la semana

Sputnik Mundo

Una semana más termina y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. Las protestas contra la... 14.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-14T09:03+0000

2025-09-14T09:03+0000

2025-09-14T09:03+0000

multimedia

📷 fotos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0d/1166434077_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_e8cc849fb834003b53c87dcf97281556.jpg

Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

фото, 📷 fotos