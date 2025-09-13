https://noticiaslatam.lat/20250913/venezuela-denuncia-que-un-destructor-de-eeuu-asalto-un-barco-de-pesca-venezolano-1166463896.html

Caracas denuncia que un destructor de EEUU asaltó un barco de pesca venezolano

Caracas denuncia que un destructor de EEUU asaltó un barco de pesca venezolano

El Gobierno de Venezuela denunció que un barco destructor de la Armada de EEUU asaltó a un barco con nueve pescadores de este país caribeño cuando navegaba en... 13.09.2025, Sputnik Mundo

"El buque venezolano Carmen Rosa, tripulado por nueve humildes pescadores atuneros, que navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana, fue asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos, el USS Jason Dunham (DDG-109), equipado con potentes misiles de crucero y tripulado por marines altamente entrenados", expresó el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, en Telegram.Asimismo, Caracas consideró que este incidente refleja la conducta "bochornosa" de sectores políticos en Washington que, de manera irresponsable, comprometen recursos militares de alto costo.De igual manera, el Gobierno indicó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana registró el incidente con sus medios aéreos y navales, acompañando a los pescadores hasta su liberación.Las tensiones entre Washington y Caracas se han intensificado con la llegada a la Casa Blanca de la nueva Administración, que, con el pretexto de luchar contra los carteles de droga latinoamericanos, otorgó a las FFAA estadounidenses el derecho a intervenir militarmente fuera del país. Por su parte, Venezuela afirma que se trata de otro "acto de intimidación" y una "sucia operación propagandística". El 19 de agosto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela. El Gobierno de Maduro movilizó milicianos y reforzó sus fronteras para enfrentar cualquier intento de EEUU de ingresar a su territorio.

