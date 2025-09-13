https://noticiaslatam.lat/20250913/venezuela-denuncia-que-un-destructor-de-eeuu-asalto-un-barco-de-pesca-venezolano-1166463896.html
Caracas denuncia que un destructor de EEUU asaltó un barco de pesca venezolano
Caracas denuncia que un destructor de EEUU asaltó un barco de pesca venezolano
Sputnik Mundo
El Gobierno de Venezuela denunció que un barco destructor de la Armada de EEUU asaltó a un barco con nueve pescadores de este país caribeño cuando navegaba en... 13.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-13T18:49+0000
2025-09-13T18:49+0000
2025-09-13T19:02+0000
américa latina
venezuela
yván gil
eeuu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0d/1166464044_208:0:2863:1493_1920x0_80_0_0_20dfdd479519ea1b9e1293df35bba4cc.jpg
"El buque venezolano Carmen Rosa, tripulado por nueve humildes pescadores atuneros, que navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana, fue asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos, el USS Jason Dunham (DDG-109), equipado con potentes misiles de crucero y tripulado por marines altamente entrenados", expresó el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, en Telegram.Asimismo, Caracas consideró que este incidente refleja la conducta "bochornosa" de sectores políticos en Washington que, de manera irresponsable, comprometen recursos militares de alto costo.De igual manera, el Gobierno indicó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana registró el incidente con sus medios aéreos y navales, acompañando a los pescadores hasta su liberación.Las tensiones entre Washington y Caracas se han intensificado con la llegada a la Casa Blanca de la nueva Administración, que, con el pretexto de luchar contra los carteles de droga latinoamericanos, otorgó a las FFAA estadounidenses el derecho a intervenir militarmente fuera del país. Por su parte, Venezuela afirma que se trata de otro "acto de intimidación" y una "sucia operación propagandística". El 19 de agosto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela. El Gobierno de Maduro movilizó milicianos y reforzó sus fronteras para enfrentar cualquier intento de EEUU de ingresar a su territorio.
https://noticiaslatam.lat/20250912/venezuela-se-mantiene-en-alerta-tras-denunciar-a-eeuu-de-promover-un-falso-positivo-en-el-caribe-1166403434.html
venezuela
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0d/1166464044_292:0:2397:1579_1920x0_80_0_0_09bf83c509397737bf0284ba7f2dfbec.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
venezuela, yván gil, eeuu
venezuela, yván gil, eeuu
Caracas denuncia que un destructor de EEUU asaltó un barco de pesca venezolano
18:49 GMT 13.09.2025 (actualizado: 19:02 GMT 13.09.2025)
El Gobierno de Venezuela denunció que un barco destructor de la Armada de EEUU asaltó a un barco con nueve pescadores de este país caribeño cuando navegaba en aguas de la zona exclusiva económica de la nación caribeña. Caracas exigió a Washington que "cese de inmediato estas acciones que ponen en riesgo la seguridad y paz del Caribe".
"El buque venezolano Carmen Rosa, tripulado por nueve humildes pescadores atuneros, que navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana, fue asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos, el USS Jason Dunham (DDG-109), equipado con potentes misiles de crucero y tripulado por marines altamente entrenados", expresó el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, en Telegram.
"Quienes dan las órdenes de estas provocaciones están en la búsqueda de un incidente que justifique una escalada bélica en el Caribe, con el objeto de insistir en su política fracasada de cambio de régimen", destaca el texto.
Asimismo, Caracas consideró que este incidente refleja la conducta "bochornosa" de sectores políticos en Washington que, de manera irresponsable, comprometen recursos militares de alto costo.
De igual manera, el Gobierno indicó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana registró el incidente con sus medios aéreos y navales, acompañando a los pescadores hasta su liberación.
Las tensiones entre Washington y Caracas se han intensificado con la llegada a la Casa Blanca de la nueva Administración, que, con el pretexto de luchar contra los carteles de droga latinoamericanos, otorgó a las FFAA estadounidenses el derecho a intervenir militarmente fuera del país. Por su parte, Venezuela afirma que se trata de otro "acto de intimidación" y una "sucia operación propagandística".
El 19 de agosto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela. El Gobierno de Maduro movilizó milicianos y reforzó sus fronteras para enfrentar cualquier intento de EEUU de ingresar a su territorio.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.