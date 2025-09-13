https://noticiaslatam.lat/20250913/pentagono-desarrolla-25-nuevas-armas-en-un-programa-secreto-para-contrarrestar-a-china-1166443485.html

Pentágono desarrolla 25 nuevas armas en un programa secreto para contrarrestar a China

Más de 10.800 millones de dólares asignó el Pentágono al desarrollo de 25 armas secretas en el marco del programa Shotcaller para contener a China, de los... 13.09.2025, Sputnik Mundo

La solicitud para 2026 indica que la mayor parte de la iniciativa, el programa de Tecnologías Innovadoras Avanzadas, recibirá 1.160 millones de dólares. En años anteriores, ya se han invertido más de 9.600 millones de dólares. Algunos proyectos aparecen bajo los nombres provisionales de Asgard, Bedlam, Lazarus, Oculus Prime, Pele y Rolling Dice. Varias áreas ya han sido financiadas con cientos de millones de dólares, mientras que otras recién comenzarán en 2026.El Pentágono destaca que los nuevos avances tienen como objetivo abordar las debilidades expuestas en ejercicios militares recientes y fortalecer la posición de Estados Unidos en una posible confrontación con China.Subraya que el programa Shotcaller está diseñado para crear armas de largo alcance e integrar datos de sistemas espaciales, aéreos y marítimos. El Pentágono espera que esto permita ataques más rápidos y precisos en caso de conflicto en la región Asia-Pacífico, agrega.

