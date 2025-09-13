https://noticiaslatam.lat/20250913/fiscalia-de-mexico-busca-penas-de-30-a-60-anos-para-marinos-ligados-al-contrabando-de-combustible-1166429179.html
Fiscalía de México busca penas de 30 a 60 años para marinos ligados al contrabando de combustible
Fiscalía de México busca penas de 30 a 60 años para marinos ligados al contrabando de combustible
Sputnik Mundo
La Fiscalía General de la República (FGR) de México está buscando sentencias de 30 a 60 años de prisión para cinco oficiales navales de alto rango, así como... 13.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-13T08:13+0000
2025-09-13T08:13+0000
2025-09-13T08:53+0000
américa latina
claudia sheinbaum
méxico
sociedad
tamaulipas
seguridad
contrabando
combustible
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0d/1166429276_0:14:650:380_1920x0_80_0_0_712362848a227ce4582af451747f04c4.jpg
Estos individuos son acusados de liderar una red, conocida como Los Primos, dedicada presuntamente a introducir ilegalmente millones de litros de combustible con documentos falsos desde Texas, Estados Unidos, a México, práctica conocida como "huachicol fiscal".La red operó entre noviembre de 2018 y marzo de 2025 y era presuntamente dirigida por los vicealmirantes Manuel Roberto Farías Laguna, ya arrestado, y Fernando Farías Laguna, cuya detención se encuentra suspendida tras la presentación de un recurso por parte del militar.La FGR argumentó que la red tenía tal control que incluso intervenía en la designación de mandos de la Secretaría de Marina (Semar) encargados de combatir el contrabando de combustible, facilitando así sus operaciones ilícitas.La banda también ha sido vinculada a actos de violencia, incluyendo el asesinato de personas, relacionadas con aduanas y la Semar, que intentaron denunciar la red de corrupción. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró recientemente su compromiso para combatir con las bandas delictivas que se dedican al "huachicol fiscal", afirmando que las pesquisas continuarán "tope hasta donde tope".
https://noticiaslatam.lat/20250910/marina-de-mexico-realizo-37-auditorias-en-dos-anos-sin-encontrar-faltas-administrativas-graves-1166328065.html
méxico
tamaulipas
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0d/1166429276_83:0:590:380_1920x0_80_0_0_d33a5dbd2dc47fb930698874bc93da87.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
claudia sheinbaum, méxico, sociedad, tamaulipas, seguridad, contrabando, combustible
claudia sheinbaum, méxico, sociedad, tamaulipas, seguridad, contrabando, combustible
Fiscalía de México busca penas de 30 a 60 años para marinos ligados al contrabando de combustible
08:13 GMT 13.09.2025 (actualizado: 08:53 GMT 13.09.2025)
La Fiscalía General de la República (FGR) de México está buscando sentencias de 30 a 60 años de prisión para cinco oficiales navales de alto rango, así como para el exdirector de la aduana de Tampico, Tamaulipas, por el caso recientemente revelado de contrabando de combustible.
Estos individuos son acusados de liderar una red, conocida como Los Primos, dedicada presuntamente a introducir ilegalmente millones de litros de combustible con documentos falsos desde Texas, Estados Unidos, a México, práctica conocida como "huachicol fiscal".
La red operó entre noviembre de 2018 y marzo de 2025 y era presuntamente dirigida por los vicealmirantes Manuel Roberto Farías Laguna, ya arrestado, y Fernando Farías Laguna, cuya detención se encuentra suspendida tras la presentación de un recurso por parte del militar.
10 de septiembre, 07:20 GMT
La FGR argumentó que la red tenía tal control que incluso intervenía en la designación de mandos de la Secretaría de Marina (Semar) encargados de combatir el contrabando de combustible, facilitando así sus operaciones ilícitas.
La banda también ha sido vinculada a actos de violencia, incluyendo el asesinato de personas, relacionadas con aduanas y la Semar, que intentaron denunciar la red de corrupción. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró recientemente su compromiso para combatir con las bandas delictivas que se dedican al "huachicol fiscal", afirmando que las pesquisas continuarán "tope hasta donde tope".
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.