Fiscalía de México busca penas de 30 a 60 años para marinos ligados al contrabando de combustible

Fiscalía de México busca penas de 30 a 60 años para marinos ligados al contrabando de combustible

13.09.2025

La Fiscalía General de la República (FGR) de México está buscando sentencias de 30 a 60 años de prisión para cinco oficiales navales de alto rango, así como...

2025-09-13T08:13+0000

2025-09-13T08:13+0000

2025-09-13T08:53+0000

américa latina

claudia sheinbaum

méxico

sociedad

tamaulipas

seguridad

contrabando

combustible

Estos individuos son acusados de liderar una red, conocida como Los Primos, dedicada presuntamente a introducir ilegalmente millones de litros de combustible con documentos falsos desde Texas, Estados Unidos, a México, práctica conocida como "huachicol fiscal".La red operó entre noviembre de 2018 y marzo de 2025 y era presuntamente dirigida por los vicealmirantes Manuel Roberto Farías Laguna, ya arrestado, y Fernando Farías Laguna, cuya detención se encuentra suspendida tras la presentación de un recurso por parte del militar.La FGR argumentó que la red tenía tal control que incluso intervenía en la designación de mandos de la Secretaría de Marina (Semar) encargados de combatir el contrabando de combustible, facilitando así sus operaciones ilícitas.La banda también ha sido vinculada a actos de violencia, incluyendo el asesinato de personas, relacionadas con aduanas y la Semar, que intentaron denunciar la red de corrupción. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró recientemente su compromiso para combatir con las bandas delictivas que se dedican al "huachicol fiscal", afirmando que las pesquisas continuarán "tope hasta donde tope".

méxico

tamaulipas

2025

