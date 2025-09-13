https://noticiaslatam.lat/20250913/el-departamento-de-guerra-de-eeuu-se-enfoca-en-latinoamerica-y-el-caribe-1166412063.html
El Departamento de Guerra de EEUU se enfoca en Latinoamérica y el Caribe
El Departamento de Guerra de EEUU se enfoca en Latinoamérica y el Caribe
Washington relega a un segundo plano su estrategia de larga data de contrarrestar la supuesta amenaza de China y Rusia para centrarse en el hemisferio...
nicaragua-rusia: línea directa
Noticias
El Departamento de Guerra de EEUU se enfoca en Latinoamérica y el Caribe
El Departamento de Guerra de EEUU se enfoca en Latinoamérica y el Caribe
El Departamento de Guerra de EEUU se enfoca en Latinoamérica y el Caribe
Washington relega a un segundo plano su estrategia de larga data de contrarrestar la supuesta amenaza de China y Rusia para centrarse en el hemisferio occidental, con misiones militares, tanto en el territorio nacional como en el resto del continente, en particular, el Caribe, según un borrador de la nueva Estrategia de Defensa Nacional de EEUU.
Otro tema de la presente edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa
es un tono inusualmente duro adoptado por los BRICS hacia EEUU durante una cumbre extraordinaria del bloque destinada a elaborar una línea de acción común contra el "chantaje arancelario" y el "hegemonismo" de la potencia norteamericana.
El programa también repasa las claves de la resistencia china frente a la agresión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial y resalta el apoyo soviético a Pekín en el frente del Pacífico.
Por último, el pódcast aborda el creciente nivel del fútbol nicaragüense, algo que se vio reflejado, en particular, en un espectacular penal con el que se empató a Costa Rica en la tercera ronda de las eliminatorias de la Concacaf. En otras palabras, el sueño mundialista 2026 de la nación caribeña se hace cada vez más palpable.