El Departamento de Guerra de EEUU se enfoca en Latinoamérica y el Caribe

Otro tema de la presente edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa es un tono inusualmente duro adoptado por los BRICS hacia EEUU durante una cumbre extraordinaria del bloque destinada a elaborar una línea de acción común contra el "chantaje arancelario" y el "hegemonismo" de la potencia norteamericana. Otro tema de la presente edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa es un tono inusualmente duro adoptado por los BRICS hacia EEUU durante una cumbre extraordinaria del bloque destinada a elaborar una línea de acción común contra el "chantaje arancelario" y el "hegemonismo" de la potencia norteamericana.

El programa también repasa las claves de la resistencia china frente a la agresión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial y resalta el apoyo soviético a Pekín en el frente del Pacífico. El programa también repasa las claves de la resistencia china frente a la agresión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial y resalta el apoyo soviético a Pekín en el frente del Pacífico.