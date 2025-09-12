Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250912/putin-interviene-en-la-sesion-plenaria-del-xi-foro-internacional-de-culturas-unidas-en-san-1166412702.html
Putin interviene en la sesión plenaria del XI Foro Internacional de Culturas Unidas en San Petersburgo
Putin interviene en la sesión plenaria del XI Foro Internacional de Culturas Unidas en San Petersburgo
Sputnik Mundo
El presidente ruso, Vladímir Putin, se dirigió a los participantes del Foro Internacional de Culturas Unidas en San Petersburgo, que ya por 11.ª vez reúne a... 12.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-12T17:47+0000
2025-09-12T18:20+0000
internacional
vladímir putin
🎭 arte y cultura
san petersburgo
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0c/1166419095_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_0cbf77832827f8d89de35586081b9f67.jpg
En el marco del evento, destacadas personalidades rusas y extranjeras del mundo de la cultura, así como representantes de la comunidad empresarial y de las autoridades, intercambian ideas sobre cuestiones de actualidad relacionadas con el desarrollo del entorno cultural. El tema principal en 2025 es "Regreso a la cultura: nuevas oportunidades".Con esta transmisión, Sputnik te acercaba al discurso del jefe del Estado ruso:
san petersburgo
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0c/1166419095_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_d1b0d8de03c09fc1a0a96171fe8ad79d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladímir putin, 🎭 arte y cultura, san petersburgo
vladímir putin, 🎭 arte y cultura, san petersburgo

Putin interviene en la sesión plenaria del XI Foro Internacional de Culturas Unidas en San Petersburgo

17:47 GMT 12.09.2025 (actualizado: 18:20 GMT 12.09.2025)
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin, presidente ruso
Vladímir Putin, presidente ruso - Sputnik Mundo, 1920, 12.09.2025
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
El presidente ruso, Vladímir Putin, se dirigió a los participantes del Foro Internacional de Culturas Unidas en San Petersburgo, que ya por 11.ª vez reúne a representantes de diferentes culturas y nacionalidades, y que desde hace tiempo se convirtió en un lugar donde nacen nuevas ideas y proyectos.
En el marco del evento, destacadas personalidades rusas y extranjeras del mundo de la cultura, así como representantes de la comunidad empresarial y de las autoridades, intercambian ideas sobre cuestiones de actualidad relacionadas con el desarrollo del entorno cultural. El tema principal en 2025 es "Regreso a la cultura: nuevas oportunidades".
Con esta transmisión, Sputnik te acercaba al discurso del jefe del Estado ruso:
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала