https://noticiaslatam.lat/20250912/putin-interviene-en-la-sesion-plenaria-del-xi-foro-internacional-de-culturas-unidas-en-san-1166412702.html
Putin interviene en la sesión plenaria del XI Foro Internacional de Culturas Unidas en San Petersburgo
Putin interviene en la sesión plenaria del XI Foro Internacional de Culturas Unidas en San Petersburgo
Sputnik Mundo
El presidente ruso, Vladímir Putin, se dirigió a los participantes del Foro Internacional de Culturas Unidas en San Petersburgo, que ya por 11.ª vez reúne a... 12.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-12T17:47+0000
2025-09-12T17:47+0000
2025-09-12T18:20+0000
internacional
vladímir putin
🎭 arte y cultura
san petersburgo
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0c/1166419095_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_0cbf77832827f8d89de35586081b9f67.jpg
En el marco del evento, destacadas personalidades rusas y extranjeras del mundo de la cultura, así como representantes de la comunidad empresarial y de las autoridades, intercambian ideas sobre cuestiones de actualidad relacionadas con el desarrollo del entorno cultural. El tema principal en 2025 es "Regreso a la cultura: nuevas oportunidades".Con esta transmisión, Sputnik te acercaba al discurso del jefe del Estado ruso:
san petersburgo
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0c/1166419095_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_d1b0d8de03c09fc1a0a96171fe8ad79d.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladímir putin, 🎭 arte y cultura, san petersburgo
vladímir putin, 🎭 arte y cultura, san petersburgo
Putin interviene en la sesión plenaria del XI Foro Internacional de Culturas Unidas en San Petersburgo
17:47 GMT 12.09.2025 (actualizado: 18:20 GMT 12.09.2025)
El presidente ruso, Vladímir Putin, se dirigió a los participantes del Foro Internacional de Culturas Unidas en San Petersburgo, que ya por 11.ª vez reúne a representantes de diferentes culturas y nacionalidades, y que desde hace tiempo se convirtió en un lugar donde nacen nuevas ideas y proyectos.
En el marco del evento, destacadas personalidades rusas y extranjeras del mundo de la cultura, así como representantes de la comunidad empresarial y de las autoridades, intercambian ideas sobre cuestiones de actualidad relacionadas con el desarrollo del entorno cultural. El tema principal en 2025 es "Regreso a la cultura: nuevas oportunidades".
Con esta transmisión, Sputnik te acercaba al discurso del jefe del Estado ruso:
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.